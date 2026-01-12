FDI năm 2025 giữ nhịp tăng trưởng trong bối cảnh nhiều biến động

(TBTCO) - Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định và bền vững, có bước chuyển hướng trong thu hút FDI, là nền tảng để FDI tiếp tục tăng tốc, chọn lọc, chất lượng và bền vững hơn trong năm 2026.

Vốn thực hiện ở mức cao nhất trong 5 năm qua

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, tính trong 12 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 38,4 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt trên 27,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 5 năm qua, phản ánh duy trì, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế.

Cơ cấu vốn FDI 12 tháng năm 2025 theo ngành. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính)

Về dòng vốn và cơ cấu đầu tư, mặc dù vốn đăng ký cấp mới giảm 12,2% so cùng kỳ, nhưng vốn điều chỉnh tăng (0,8%) và góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh 54,8%. Điều này cho thấy nhà đầu tư mới thận trọng hơn khi khởi động dự án tại Việt Nam do những biến động trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, các dự án hiện hữu lại mở rộng quy mô đáng kể thông qua hình thức tăng vốn, góp vốn - mua cổ phần (M&A). Điều này cho thấy niềm tin bền vững của các nhà đầu tư với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, vốn thực hiện tăng 9% cho thấy khả năng hấp thụ vốn và tiến độ giải ngân được cải thiện, đặc biệt khi trong bối cảnh toàn cầu FDI suy giảm.

Một số dự án nổi bật trong tháng 12: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đoan Hùng của Amata Việt Nam Public Company Limited (Thái Lan) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 185,2 triệu USD tại tỉnh Phú Thọ; dự án Công nghệ kỹ thuật cao HI-P Việt Nam của HI-P International PTE. LTD (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư 38 triệu USD nâng tổng vốn đầu tư đăng ký lên 88 triệu USD tại Bắc Ninh; dự án Công ty TNHH HS Hyosung Việt Nam của HS Hyosung Advanced Materials Corporation (Hàn Quốc) theo hình thức góp vốn mua cổ phần với tổng vốn góp đạt trên 180,8 triệu USD tại Đồng Nai.

Thống kê cho thấy, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đạt 184,2 tỷ USD, tăng gần 8,4% so với giai đoạn 2016-2020. Với kết quả này, Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Về cơ cấu ngành, lĩnh vực, trong năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 21 tỷ USD, chiếm trên 54,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 7,1 tỷ USD, chiếm 18,51% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt trên 3 tỷ USD và trên 1,9 tỷ USD.

Xét về số lượng dự án, ngành bán buôn, bán lẻ vươn lên dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 34,8%), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 60,04%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 39,39%).

Cả nước có 45.416 dự án FDI còn hiệu lực

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính lũy kế đến ngày 31/12/2025, cả nước có 45.416 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 529,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt 350,22 tỷ USD, bằng khoảng 66,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Ảnh minh họa

Xét theo đối tác đầu tư, đã có 113 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 12 tháng năm 2025. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 9,39 tỷ USD, chiếm 24,45% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 5,7 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 20,4% so cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông với số vốn lần lượt là 5,3 tỷ USD; 3,73 tỷ USD và 3,12 tỷ USD.

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 31,45%) và số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 19,2%). Hàn Quốc đứng đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 23,4%).

Lũy kế đến hết 31/12/2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 325,8 tỷ USD (chiếm 61,5% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các ngành kinh doanh bất động sản với số vốn trên 79,5 tỷ USD (chiếm 15% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với trên 42,6 tỷ USD (chiếm 8,1% tổng vốn đầu tư).

Theo đối tác đầu tư, lũy kế đến hết tháng 12/2025, có 153 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 94,6 tỷ USD (chiếm 18% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với trên 89,8 tỷ USD (chiếm 17% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 31 tỉnh, thành phố trên cả nước. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 5,8% cùng kỳ. Bắc Ninh đứng thứ hai với gần 5,7 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hà Nội đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,4 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Đồng Nai, Tây Ninh, Hải Phòng …

Lũy kế đến hết 31/12/2025, đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với trên 141,9 tỷ USD (chiếm 26,8% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bắc Ninh với trên 48,3 tỷ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư); TP. Hải Phòng với trên 45,8 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư).

Ngoài các địa phương quen thuộc trên là những địa điểm thu hút nhiều vốn đầu tư, đã xuất hiện thêm các dự án quy mô lớn tại một số địa phương như Tây Ninh, Hưng Yên,… cho thấy quá trình sáp nhật địa phương đã bước đầu phát huy hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh cũng như thúc đẩy việc thực thi chính sách phân bổ đầu tư đồng đều.