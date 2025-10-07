MB bán khớp lệnh 56 triệu cổ phiếu MBS, ước thu về khoảng 1.800 tỷ đồng

(TBTCO) - MB bán được hơn 90% lượng cổ phiếu MBS đăng ký chào bán, thu về khoảng 1.800 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng mới nhận về hàng trăm tỷ đồng cổ tức từ MBS.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã MBB) vừa qua đã hoàn tất bán ra 55,98 triệu cổ phiếu của Công ty Chứng khoán MB (mã MBS) trong tổng số 60 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch. Giao dịch được thực hiện toàn bộ theo phương thức khớp lệnh trên sàn, trong khoảng thời gian từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025.

Thông tin từ MB cho biết, số lượng cổ phiếu chưa bán hết là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Trước giao dịch, MB nắm giữ 437,3 triệu cổ phiếu MBS, tương ứng 76,35% vốn điều lệ. Hiện ngân hàng đã giảm sở hữu xuống còn 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ.

MB bán cổ phần tại MBS thu về khoảng 1.800 tỷ đồng

Giá cổ phiếu MBS trong tháng 9/2025 dao động từ 31.000 - 35.000 đồng mỗi cổ phiếu. Ước tính theo con số này, MB thu về khoảng 1.800 tỷ đồng từ thương vụ này.

Không chỉ thu khoản lớn nhờ hiện thực hoá lợi nhuận đầu tư, MB trước đó cũng vừa nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 từ MBS với tỷ lệ 12%/cổ phiếu, tương đương 1.200 đồng mỗi cổ phiếu. Với gần 573 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MBS đã chi khoảng 687 tỷ đồng cho đợt chi trả, trong đó MB nhận hơn 520 tỷ đồng.

Hiện MBS đang triển khai chào bán 68,7 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:12. Đồng thời, công ty cũng dự kiến phát hành 17,18 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100:3). Danh sách cổ đông tham gia đợt phát hành đã được chốt vào cuối tháng 9 vừa qua. Một số lãnh đạo cấp cao của MBS bao gồm Chủ tịch Lê Viết Hải, thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hằng, Phó Tổng giám đốc Lê Thành Nam đã thông quá thực hiện quyền mua. Chưa rõ động thái của cổ đông lớn nhất MB. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, MB ước tính cần tái đầu tư quanh khoảng 500 tỷ đồng.

Ngoài phương án tăng vốn với cổ đông hiện hữu, MBS dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên.

Cập nhật mới nhất về hoạt động môi giới, trong quý III/2025, thị phần môi giới của MBS tiếp tục cải thiện, tăng từ 5,39% lên 5,61%. Nhờ vậy, MBS vượt VNDirect để vươn lên vị trí thứ 6 toàn thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.461 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, tăng 22% nhờ kiểm soát tốt chi phí. Với kế hoạch năm 2025 đặt ra 3.370 tỷ đồng doanh thu và 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, MBS đã hoàn thành 47% mục tiêu lợi nhuận cả năm.