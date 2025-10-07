Thị phần môi giới quý III/2025 HOSE: 10 công ty chứng khoán trên đạt 69,05%

|Nợ thuế của “ông lớn” thị phần môi giới bất động sản Đông Tây Land chỉ là… sự cố? Thị phần môi giới HOSE quý II/2025: VPS tiếp tục dẫn đầu, VCBS trở lại top 10
Theo đó, 5 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi gồm: VPS, SSI, TCB, Vietcap và HSC. Tuy nhiên so với quý II/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu với 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025.
Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02% tiếp tục mở rộng và đạt mốc cao nhất trong 5 năm; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%. Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%.
|Ảnh minh họa
Ở vị trí thứ 6, MBS tăng thị phần 0,3% lên 5,61%; VNDS giảm từ vị trí thứ 6 trong quý II xuống vị trí thứ 7 với 5,42%; Mirae Asset (Việt Nam) lại giảm từ 3,74% xuống còn 2,97%; VCBS từ vị trí thứ 10 trong 6 tháng đầu năm lên vị trí thứ 9 với 2,88% và cuối cùng là KIS giảm 0,29% xuống còn 2,87%.
Tính chung, thị phần của 10 công ty chứng khoán trên đạt 69,05% trong quý III/2025, tăng so với mức 68,49% quý trước.
Thị trường chứng khoán quý III/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi VN-Index tăng 23% từ 1.380 điểm lên mốc 1.700 điểm vào đầu tháng 9. Thanh khoản bùng nổ với nhiều phiên lên tới 60.000 - 80.000 tỷ đồng. Tuy có sụt giảm trong tháng 9, song giá trị giao dịch bình quân trong quý III vẫn đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 74% so với quý II./.