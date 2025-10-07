Thị phần môi giới quý III/2025 HOSE: 10 công ty chứng khoán trên đạt 69,05%

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý III/2025.

Theo đó, 5 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi gồm: VPS, SSI, TCB, Vietcap và HSC. Tuy nhiên so với quý II/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu với 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025.

Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02% tiếp tục mở rộng và đạt mốc cao nhất trong 5 năm; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%. Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%.

Ảnh minh họa

Ở vị trí thứ 6, MBS tăng thị phần 0,3% lên 5,61%; VNDS giảm từ vị trí thứ 6 trong quý II xuống vị trí thứ 7 với 5,42%; Mirae Asset (Việt Nam) lại giảm từ 3,74% xuống còn 2,97%; VCBS từ vị trí thứ 10 trong 6 tháng đầu năm lên vị trí thứ 9 với 2,88% và cuối cùng là KIS giảm 0,29% xuống còn 2,87%.

Tính chung, thị phần của 10 công ty chứng khoán trên đạt 69,05% trong quý III/2025, tăng so với mức 68,49% quý trước.

Thị trường chứng khoán quý III/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi VN-Index tăng 23% từ 1.380 điểm lên mốc 1.700 điểm vào đầu tháng 9. Thanh khoản bùng nổ với nhiều phiên lên tới 60.000 - 80.000 tỷ đồng. Tuy có sụt giảm trong tháng 9, song giá trị giao dịch bình quân trong quý III vẫn đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 74% so với quý II./.