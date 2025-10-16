HOSE chính thức vận hành 3 chỉ số đầu tư mới từ ngày 3/11/2025

(TBTCO) - HOSE sẽ chính thức vận hành 3 chỉ số đầu tư mới gồm VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND từ ngày 3/11/2025, góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số và mở rộng nền tảng sản phẩm đầu tư của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Triển khai Đề án “Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán” theo Quyết định số 3168/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/9/2025, căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được sự phê duyệt của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã phối hợp với một số công ty quản lý quỹ xây dựng và phát triển 3 chỉ số đầu tư mới gồm VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường. 3 chỉ số này sẽ chính thức được vận hành từ ngày 3/11/2025.

Trong đó, chỉ số VNMITECH (Vietnam Modern Industrials & Technology Index) được thiết kế nhằm phản ánh hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp hiện đại và công nghệ – hai lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số của Việt Nam. Danh mục của chỉ số bao gồm từ 30 đến 50 cổ phiếu được lựa chọn từ các ngành nguyên vật liệu (VNMAT), công nghiệp (VNIND) và công nghệ thông tin (VNIT).

Ảnh minh hoạ.

Việc tính toán chỉ số dựa trên giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh theo tỷ lệ free-float, với giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu. Nhờ đó, chỉ số VNMITECH mang lại sự cân bằng hợp lý trong danh mục và mở ra cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có khả năng đổi mới, tạo giá trị đột phá trong nền kinh tế số, đồng thời thu hút dòng vốn hướng đến các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh đó, VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index) được phát triển để theo dõi hiệu suất của 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE, thể hiện năng lực tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp đầu ngành. Chỉ số này cũng được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, áp dụng giới hạn tỷ trọng 10% cho từng cổ phiếu và 40% cho mỗi nhóm ngành.

Điểm khác biệt nổi bật của VN50 Growth nằm ở việc bổ sung hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng dựa trên tốc độ tăng EPS lịch sử của doanh nghiệp, nhằm phản ánh chính xác chất lượng tăng trưởng thực tế. Nhờ đó, danh mục chỉ số ưu tiên tỷ trọng cao hơn cho những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt trội, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược đầu tư tăng trưởng một cách hiệu quả, chọn lọc và bền vững hơn.

Trong khi đó, VNDIVIDEND (Vietnam Dividend Growth Index) được thiết kế để đo lường hiệu suất của nhóm doanh nghiệp có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ổn định và tăng trưởng đều đặn trong nhiều năm liên tiếp. Danh mục của chỉ số gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VNAllshare, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vốn hóa điều chỉnh free-float, thanh khoản và lợi nhuận sau thuế dương trong bốn quý gần nhất.

Ngoài ra, cổ phiếu chỉ được xem xét khi có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt liên tục trong 3 năm và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức tối thiểu 80–100%. Chỉ số được tính toán theo phương pháp vốn hóa điều chỉnh free-float, áp dụng giới hạn 15% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm ngành. Sự ra đời của VNDIVIDEND không chỉ giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, mà còn hỗ trợ chiến lược đầu tư theo hướng giá trị và thu nhập ổn định.

Ba chỉ số mới – VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ mở rộng cấu trúc hệ thống chỉ số của HOSE mà còn góp phần gắn kết chặt chẽ giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, thúc đẩy sự hình thành các sản phẩm tài chính đa dạng và minh bạch hơn, tiệm cận thông lệ quốc tế. Đây được xem là bước đi chiến lược trong tiến trình tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, tạo nền tảng cho việc ra đời các sản phẩm ETF, quỹ chỉ số và các công cụ đầu tư phái sinh trong tương lai.

Việc bổ sung các chỉ số mới cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 8/10/2025, mở ra kỳ vọng thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn quốc tế và nâng cao vị thế của thị trường vốn Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.