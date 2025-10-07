HOSE ra mắt chỉ số VNDIVIDEND mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư dài hạn

(TBTCO) - Việc ra mắt chỉ số VNDIVIDEND đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của HOSE, đáp ứng nhu cầu tham chiếu và đầu tư vào nhóm doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức bền vững.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) mới ban hành Quyết định về việc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức mang tên “Vietnam Dividend Growth Index” (VNDIVIDEND).

Theo quy định, chỉ số VNDIVIDEND bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu và tối đa 20 cổ phiếu thành phần, được lựa chọn từ danh mục các mã cổ phiếu thuộc chỉ số VNAllshare, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc nghiêm ngặt. Chỉ số giá được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường đã điều chỉnh tỷ lệ free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa cho từng cổ phiếu đơn lẻ và nhóm ngành, cũng như giới hạn trọng số tăng trưởng của cổ phiếu để đảm bảo tính cân đối.

Ở giai đoạn đầu tiên, các cổ phiếu được chọn lọc từ rổ VNAllshare phải đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE trước năm T-5 (T là năm xem xét), có giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float (GTVH_f) lớn hơn 2.000 tỷ đồng, giá trị và khối lượng giao dịch bình quân lần lượt trên 8 tỷ đồng/ngày và 100.000 cổ phiếu/ngày đối với cổ phiếu đã nằm trong rổ chỉ số kỳ trước; hoặc trên 10 tỷ đồng/ngày và 200.000 cổ phiếu/ngày đối với cổ phiếu mới. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế trong 4 quý gần nhất phải đồng thời dương, đảm bảo tính ổn định tài chính.

Nguồn: HOSE.

Bước tiếp theo, HOSE tiến hành sàng lọc thêm các cổ phiếu có lịch sử chi trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục trong 3 năm tài chính liền kề trước năm xem xét hai năm, tức các năm T-5, T-4 và T-3. Sau đó, các cổ phiếu phải tiếp tục đáp ứng một trong hai điều kiện: tỷ lệ chi trả cổ tức (DIVIDEND_RATIO) đạt từ 80% trở lên đối với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước, hoặc đạt từ 100% trở lên đối với cổ phiếu mới tham gia.

Từ danh sách cổ phiếu đạt yêu cầu, nếu có trên 20 mã thỏa mãn, HOSE sẽ chọn 20 mã có tỷ lệ cổ tức cao nhất, ưu tiên các mã thuộc rổ chỉ số kỳ trước và có giá trị vốn hóa free-float lớn hơn trong trường hợp tỷ lệ cổ tức bằng nhau. Nếu số lượng cổ phiếu đủ từ 10 đến 20 mã, tất cả sẽ được đưa vào rổ chỉ số chính thức. Trường hợp có dưới 10 mã, HOSE sẽ bổ sung thêm các cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao nhất từ danh sách đáp ứng điều kiện bước trước cho đến khi đủ 10 mã.

Việc xây dựng chỉ số VNDIVIDEND được kỳ vọng sẽ tạo thêm công cụ tham chiếu hữu ích cho các quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến nhóm doanh nghiệp có chính sách cổ tức ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường vốn theo hướng bền vững và minh bạch hơn.

Trên thực tế, xu hướng tập trung vào cổ phiếu có mức chi trả cổ tức cao đã xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Cuối năm 2023, Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC) thuộc Dragon Capital đã đổi tên thành “Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC – DCDE” và điều chỉnh chiến lược đầu tư theo hướng dành toàn bộ tài sản cho các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ hoặc có kế hoạch duy trì cổ tức ổn định trong tương lai, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các khoản đầu tư vào trái phiếu niêm yết và trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Trước đó, ngày 11/8/2025, HOSE cũng đã công bố bộ Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH), cùng với chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng thuộc nhóm VN50 – “Vietnam Growth 50 Index” (VN50 Growth).