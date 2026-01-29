(TBTCO) - Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ Chương trình “Hướng về cộng đồng”, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia tới các bệnh nhi, bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, ngày 28/1/2026, Đoàn công tác do Phó Chi cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu Đặng Văn Đức làm trưởng đoàn đã trao 50 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Chi cục đối với người bệnh trong dịp Tết đến.

Hải quan lan tỏa xuân nhân ái đến cộng đồng dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: CHQ

Cùng với hoạt động trao quà, đơn vị cũng tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị gia tăng cao dịp tết, hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Hải quan.

Trước đó, ngày 22/1/2026, đoàn công tác của Chi cục Điều tra chống buôn lậu do Phó Chi cục trưởng Đặng Thanh Dũng làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi điều trị nội trú dài ngày tại Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều. Những phần quà tết mang ý nghĩa tinh thần thiết thực, góp phần động viên các em nhỏ và gia đình vững tin vượt qua bệnh tật trong những ngày Xuân cận kề./.