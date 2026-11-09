Ngân hàng MBV thông báo về việc thay đổi địa điểm phòng giao dịch Nam Thanh Hóa

Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/05/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại; Văn bản số 3429/KV7-QLGS1 ban hành ngày 09/10/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 7 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm & tên gọi trụ sở PGD MBV Bắc Nghệ An; Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm của Phòng Giao dịch Bắc Nghệ An, cụ thể như sau:

Tên gọi cũ: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Nghệ An – Phòng Giao dịch Bắc Nghệ An. (Modern Bank of Vietnam Limited - Nghe An Branch - Bac Nghe An Transaction office) - MBV Bắc Nghệ An.

Tên gọi mới: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Nam Thanh Hóa. (Modem Bank of Vietnam Limited - Thanh Hoa Branch - Nam Thanh Hoa Transaction office) - MBV Nam Thanh Hóa.

Địa chỉ cũ: Một phần tầng 1, Khối siêu thị thể thao và du lịch (Nhà A) thuộc dự án Trung tâm điện ảnh đa chức năng thành phố Vinh, số 22 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ mới: Số 470 - 472 Lê Lai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Với việc nâng cấp cơ sở vật chất và không gian giao dịch tại các vị trí mới, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại cam kết mang đến những trải nghiệm dịch vụ tài chính tối ưu và chất lượng nhất cho khách hàng.

Nhân dịp này, MBV gửi lại cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, khách hàng và đối tác trong suốt thời gian qua, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm trong chặng đường phát triển sắp tới./.