Đại hội đồng cổ đông NCB: Vạch loạt kế hoạch lớn, sẵn sàng trở lại “đường đua” sau năm 2027

Đưa tín dụng tăng mạnh 35%, bước vào “pha tăng tốc” sau 5 năm tái thiết

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2026. Đại hội có 33 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự, đại diện cho 1,78 tỷ cổ phiếu, tương đương 92,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành NCB đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động 2026. Đồng thời, ngân hàng cũng trình ĐHĐCĐ tờ trình tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ và một số nội dung khác.

Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB khẳng định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với NCB. Bởi lẽ đây không chỉ là thời điểm để nhìn lại chặng đường 5 năm NCB chuyển mình toàn diện và mạnh mẽ, mà còn ghi dấu mốc của giai đoạn phát triển mới. Đây là giai đoạn NCB chuyển từ "tái thiết" sang "tăng tốc", từ củng cố nền tảng sang tăng trưởng bứt phá và khẳng định vị thế trên thị trường.

"Sau gần 5 năm tái thiết toàn diện ngân hàng, đến thời điểm này, chúng tôi đã có thể tự tin khẳng định rằng NCB đã đi đúng hướng và xây dựng được những nền móng vững chắc cho tương lai theo chiến lược mới" - Chủ tịch NCB nhấn mạnh.

Năm 2026, NCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 1.416 tỷ đồng. Toàn bộ khoản lợi nhuận này sẽ tiếp tục được sử dụng để triển khai phương án cơ cấu lại theo định hướng của ngân hàng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 131.686 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với 2025.

Lãnh đạo NCB nhấn mạnh, NCB sẽ tiếp tục kiên định với Chiến lược đã xây dựng, với triết lý “đứng trên vai người khổng lồ”, lấy nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị minh bạch, công nghệ hiện đại và con người làm trụ cột.

Tiếp nối đà tăng trưởng, năm 2026, NCB trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đạt 189.912 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025.

Huy động khách hàng đạt 158.685 tỷ đồng, tăng 20%. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đặt mục tiêu đạt 15.312 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện 2025 và nâng tỷ lệ CASA lên 9,6%.

Để hiện thực hóa mục tiêu, NCB sẽ phát triển các gói giải pháp tài chính “đo ni đóng giày” cho từng phân khúc khách hàng. Đồng thời, tập trung khai thác các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của các đối tác chiến lược, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp và cung ứng, các đối tác thi công các công trình trọng điểm của quốc gia, chuỗi đơn vị trong lĩnh vực du lịch và đa dạng nguồn huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng, các quỹ đầu tư.

Tại đại hội, cổ đông chất vấn ban điều hành NCB nhiều nhóm vấn đề. Theo đó, NCB đặt mục tiêu tăng trưởng cao về tổng tài sản, tín dụng, cách cân bằng mục tiêu mở rộng quy mô với kiểm soát chất lượng tài sản; kế hoạch tăng vốn lớn, vậy NCB tìm nhà đầu tư và phân bổ nguồn vốn ra sao.

Cổ đông cũng dành nhiều sự quan tâm về việc NCB xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng, tổng giá trị cũng lên đến vài nghìn tỷ đồng; lộ trình tái cơ cấu, xóa lỗ lũy kế.

Cùng với đó, cổ đông cũng đặt vấn đề về việc NCB nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động ở mức cao, kéo theo chi phí vốn lớn và ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất cho vay; đồng thời đề nghị làm rõ định hướng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Lên kế hoạch tăng vốn gần 30.000 tỷ đồng, tăng tốc tái cơ cấu

Kế hoạch triển khai đề án tái cơ cấu của NCB vốn đã rất thách thức, việc ban lãnh đạo đặt mục tiêu hoàn thành sớm càng khiến cổ đông băn khoăn về tính khả thi, nhất là trong bối cảnh nhiều tổ chức tín dụng khác đang phải xin giãn tiến độ.

Thông tin về tiến trình thực hiện đề án tái cơ cấu, bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB cho biết, NCB đã và đang thực hiện đề án tái cơ cấu thứ ba, trước đó, đề án đầu tiên được phê duyệt vào năm 2012, đề án thứ hai vào năm 2019. "Đây là một hành trình nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu, vất vả và áp lực" - bà Hương giãi bày.

Đặt mục tiêu hoàn tất đề án tái cơ cấu năm 2027 "Ngân hàng đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2027. Nếu đạt được, NCB sẽ trở lại "đường đua" bình thường, sớm hơn khoảng 2 - 3 năm so với cam kết với cơ quan quản lý". - Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB.

Bật mí về kết quả kinh doanh, theo lãnh đạo NCB, quý I/2026 dự kiến đạt lợi nhuận 242 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch, trong bối cảnh thị trường biến động.

Việc chủ động huy động vốn từ tháng 10/2025 giúp ngân hàng có nguồn vốn sớm, ổn định và tránh được áp lực chạy đua lãi suất trong giai đoạn cao điểm tháng 2 - 3/2026.

Thông tin về tiến trình xử lý nợ xấu, ông Tạ Kiều Hưng - Tổng giám đốc NCB cho biết, ngân hàng đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành vượt tối thiểu 120% kế hoạch đã đề ra đối với công tác thu hồi nợ và xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng.

Nhờ việc hoàn thiện và hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý các vấn đề pháp lý, lãnh đạo NCB tin rằng trong năm 2026 có thể hoàn tất pháp lý cho nhiều dự án, cũng như các tài sản tồn đọng lớn, qua đó, đủ điều kiện đưa ra chào bán cho các nhà đầu tư quan tâm mua khoản nợ hoặc xử lý tài sản bảo đảm.

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội, Hội đồng Quản trị NCB trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 lên gần 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với lộ trình đã đặt ra tại phương án cơ cấu lại. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ, ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, NCB sẽ chào bán 1 tỷ cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, là những tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính và cam kết đồng hành dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của ngân hàng.

Lãnh đạo NCB cho biết, toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026 - 2027./.