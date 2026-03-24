Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.

Hợp tác Việt Nam - EU chuyển sang chiều sâu, hướng tới tăng trưởng bền vững

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ mở rộng không gian hợp tác mà còn đặt ra yêu cầu chuyển mạnh sang hợp tác thực chất, hiệu quả, có chiều sâu.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Sự kiện do Phái đoàn EU tại Việt Nam phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, hợp tác với EU - một trong những đối tác kinh tế hàng đầu - tiếp tục là trụ cột quan trọng giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, quan hệ hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính. Tuy nhiên, dư địa hợp tác vẫn còn lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mang tính nền tảng cho phát triển dài hạn.

Định hướng thời gian tới, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng hiện đại. Trong đó, việc tiếp cận các nguồn tài chính xanh, công nghệ tiên tiến và nguồn lực chất lượng cao từ EU được xác định là yếu tố then chốt để triển khai các mô hình tăng trưởng mới.

Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục định hướng thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ EU vào các ngành có giá trị gia tăng lớn như công nghiệp điện tử, chế tạo, công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Việc phát triển các trung tâm tài chính quốc tế, dịch vụ chất lượng cao cũng được thúc đẩy nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế biển xanh, đô thị thông minh, năng lượng tái tạo và công nghiệp lưu trữ năng lượng, coi đây là những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới.

Song song với mở rộng hợp tác, Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp châu Âu. Việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án quy mô lớn sẽ góp phần đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu.

Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể, thực chất, trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng lợi, qua đó đưa quan hệ Việt Nam - EU phát triển lên tầm cao mới.

Hơn 560 triệu EUR mở rộng dư địa hợp tác hạ tầng, năng lượng

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Liên minh châu Âu đã công bố gói đầu tư hơn 560 triệu EUR dành cho Việt Nam, tập trung vào phát triển giao thông vận tải bền vững và năng lượng sạch, phù hợp với định hướng của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế, ông Jozef Síkela, chứng kiến trao các Hiệp định tài chính giữa EU và doanh nghiệp Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Gói đầu tư được công bố bởi Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế Jozef Síkela, với sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính phát triển châu Âu, trong đó có Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Theo đó, một trong những điểm nhấn là Quỹ Phát triển Giao thông Bền vững trị giá 40 triệu EUR, hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị và triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, giao thông đô thị và đường thủy nội địa. Sáng kiến này dự kiến huy động thêm hơn 1 tỷ EUR vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng phát triển châu Âu và khu vực tư nhân.

Trong lĩnh vực năng lượng, các tổ chức tài chính châu Âu đã ký kết các khoản vay trị giá 230 triệu EUR hỗ trợ dự án thủy điện tích năng Bắc Ái, góp phần nâng cao khả năng lưu trữ và điều tiết hệ thống điện, bảo đảm an ninh năng lượng.

Đáng chú ý, EIB cũng công bố thỏa thuận tài trợ 200 triệu EUR với Techcombank nhằm hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và giao thông điện hóa.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ khác cũng được triển khai, như bổ sung 23 triệu EUR cho Quỹ Chuyển đổi Năng lượng, chương trình quản lý rừng bền vững trị giá 20 triệu EUR, hay chương trình đào tạo nghề 50 triệu EUR nhằm nâng cao kỹ năng xanh và kỹ năng số.

Diễn đàn cũng ghi nhận hàng loạt thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực logistics, kết nối, y tế số và công nghiệp, cho thấy xu hướng mở rộng hợp tác mạnh mẽ sang khu vực tư nhân.