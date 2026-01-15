Xếp hạng tín nhiệm “AAA” cho lô trái phiếu VCB12501 phát hành bởi Vietcombank

(TBTCO) - Lô trái phiếu VCB12501 của Vietcombank được FiinRatings xếp hạng “AAA” là lô trái phiếu bền vững đầu tiên tại Việt Nam được đánh giá tín nhiệm.

Ngày 11/12/2025, FiinRatings - đối tác chiến lược của S&P Global đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với lô trái phiếu VCB12501 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát hành. Theo đó, Vietcombank được xếp hạng tín nhiệm “AAA” với triển vọng “Ổn định”, đồng thời lô trái phiếu VCB12501 cũng đạt mức xếp hạng “AAA”, phản ánh trực tiếp năng lực tín dụng vượt trội và vị thế dẫn đầu của ngân hàng trong hệ thống.

Nguồn: FiinRatings.

VCB12501 là lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Mức xếp hạng “AAA” thể hiện đánh giá tích cực của FiinRatings về nền tảng vốn vững chắc, chất lượng tài sản tốt, khả năng huy động vốn và thanh khoản vượt trội, cùng với vị thế kinh doanh đầu ngành của Vietcombank trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo phương pháp luận của FiinRatings, đối với các công cụ nợ có thứ hạng ngang bằng với các nghĩa vụ nợ khác và không có bảo lãnh hay tài sản bảo đảm, xếp hạng trái phiếu được xác định tương đương với xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành.

Đáng chú ý, VCB12501 là lô trái phiếu bền vững đầu tiên tại Việt Nam được FiinRatings thực hiện xếp hạng tín nhiệm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa các công cụ nợ gắn với mục tiêu phát triển bền vững vào khuôn khổ đánh giá rủi ro tín dụng một cách độc lập và chuẩn hóa trên thị trường vốn trong nước.

Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 5,80%/năm. Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được Vietcombank sử dụng để cho vay khách hàng theo khuôn khổ trái phiếu bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và định hướng tín dụng của ngân hàng.