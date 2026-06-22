Doanh nghiệp

VPBank hợp tác Taptap Send, đón dòng kiều hối hàng tỷ USD về Việt Nam

Hải Băng

Hải Băng

11:57 | 22/06/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Taptap Send UK Limited ký kết hợp tác chiến lược, nhằm mở rộng dịch vụ chuyển tiền kiều hối về Việt Nam. Thỏa thuận giúp khách hàng cá nhân tại Việt Nam nhận tiền quốc tế nhanh chóng, thuận tiện và miễn phí.
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Theo thỏa thuận, VPBank và Taptap Send sẽ phối hợp triển khai giải pháp nhận tiền kiều hối thuận tiện, nhanh chóng cho hơn 30 triệu khách hàng của VPBank nói riêng và cho các cá nhân tại Việt Nam nói chung.

Ưu điểm nổi bật của dịch vụ nằm ở khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng, tự động và hỗ trợ 24/7, giúp khách hàng giảm bớt những rào cản thường gặp trong giao dịch xuyên biên giới như lệch múi giờ, thời gian chờ xử lý kéo dài do ngày nghỉ, ngày lễ khác nhau giữa các quốc gia hay rủi ro biến động tỷ giá. Khách hàng nhận tiền qua VPBank không mất phí nhận tiền và có thể tra soát thông tin thuận tiện khi phát sinh nhu cầu.

VPBank hợp tác Taptap Send, đón dòng kiều hối hàng tỷ USD về Việt Nam
VPBank mở rộng hợp tác quốc tế, đón dòng kiều hối hàng tỷ USD về Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu chuyển tiền quốc tế, nhận kiều hối ngày càng tăng, tốc độ xử lý và sự thuận tiện trở thành yếu tố quan trọng trong trải nghiệm tài chính của khách hàng. Việc hợp tác cùng Taptap Send giúp VPBank mở rộng thêm một kênh dịch vụ có tính ứng dụng cao, gia tăng năng lực trong mảng ngân hàng giao dịch, đặc biệt ở lĩnh vực chuyển tiền quốc tế.

Hợp tác này cũng thể hiện định hướng của VPBank trong việc liên tục mở rộng kết nối với các đối tác lớn, uy tín trong và ngoài nước. Thông qua việc kết hợp năng lực ngân hàng, công nghệ và mạng lưới thanh toán quốc tế, VPBank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính, giúp hơn 30 triệu khách hàng tiếp cận các giải pháp đồng bộ hơn thay vì phải sử dụng nhiều đầu mối riêng lẻ cho từng nhu cầu. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời củng cố hình ảnh một định chế tài chính năng động, có khả năng kết nối hiệu quả với các đối tác toàn cầu.

Trước đó, Taptap Send đã hợp tác thành công với các ngân hàng thành viên được Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đầu tư, điển hình như RCBC tại Philippines. Việc bắt tay với VPBank lần này là bước đi tiếp nối cho chiến lược hợp tác toàn cầu của Taptap Send trong lĩnh vực chuyển tiền kiều hối. Mối quan hệ này cũng đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Taptap Send với SMBC thông qua các tổ chức tài chính được định chế này đầu tư tại các quốc gia khác trong khu vực như Indonesia và Ấn Độ.

Ông Kamijo Hiroki - Phó Tổng Giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng giao dịch và Đầu tư nước ngoài (FDI-TB) chia sẻ: “Việc hợp tác với Taptap Send là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng các giải pháp thanh toán quốc tế của VPBank. Chúng tôi tin rằng, thông qua việc kết nối với những đối tác uy tín và có năng lực công nghệ, VPBank sẽ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đặc biệt trong các nhu cầu giao dịch quốc tế”.

Đại diện Taptap Send, ông Maxime Chaury - Giám đốc vùng Đông Nam Á cho biết: “Chúng tôi vui mừng hợp tác cùng VPBank, một ngân hàng có nền tảng vận hành vững chắc và mạng lưới khách hàng rộng tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của Taptap Send và hệ sinh thái dịch vụ của VPBank sẽ giúp người dùng có trải nghiệm chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy hơn”.

Trong nhiều năm qua, kiều hối luôn là một nguồn lực quan trọng đối với kinh tế Việt Nam. Năm 2025, lượng kiều hối về nước ước đạt khoảng 18 tỷ USD, tăng 2 tỷ USD so với năm 2024. Việc mở rộng kênh nhận tiền quốc tế giúp VPBank đón thêm dòng vốn quan trọng này, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và góp phần đưa nguồn lực từ nước ngoài vào phát triển kinh tế trong nước.

Hải Băng
Từ khóa:
vpbank hợp tác Taptap Send Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ký kết hợp tác chiến lược mở rộng dịch vụ chuyển tiền kiều hối

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