Xu hướng sở hữu “mini resort” tại CaraWorld của nhà đầu tư có nguồn vốn lớn

(TBTCO) - Dòng sản phẩm Townshop tại Sông Town (Nha Trang, Khánh Hòa), nằm trong tổng thể hệ sinh thái phức hợp giải trí - nghỉ dưỡng - thương mại ven vịnh biển của CaraWorld, được xem như một phương án đầu tư phù hợp với nhóm nhà đầu tư có nguồn vốn lớn, mong muốn đầu tư nhàn hơn nhưng hiệu quả rõ ràng hơn, tạo dòng tiền ổn định và tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Mô hình “Mini Resort” khép kín: Bài toán lợi nhuận kép cho nhà đầu tư

Với các nhà đầu tư sở hữu tiềm lực tài chính mạnh và tư duy vận hành hệ thống, Sông Town mang đến một phương án khai thác dòng tiền an toàn và bền vững, phù hợp với các danh mục tài sản quy mô lớn.

Với khoảng 100 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu khoảng 10 căn Townshop Sông Town, tương đương 30 phòng lưu trú - một quy mô đủ để tổ chức vận hành như một tổ hợp lưu trú và thương mại khép kín (mini resort) trong lòng siêu đô thị biển CaraWorld. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư nắm trong tay một hệ sinh thái kinh doanh hoàn chỉnh đã được quy hoạch sẵn về dòng khách, công năng và hạ tầng.

Với 100 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu danh mục tài sản lên đến 30 phòng, tương đương một “mini resort”

Thay vì phân bổ vốn theo hình thức dàn trải, mỗi tài sản vận hành một cách khác nhau, mô hình mini resort tại Sông Town giúp nhà đầu tư tối ưu quản lý chi phí, đồng bộ chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa hiệu quả khai thác trên quy mô lớn.

Không gian sống - nghỉ dưỡng tinh tế, sang trọng tại các tầng cao của Townshop Sông Town

Tại Sông Town, mỗi căn Townshop được thiết kế đa công năng, tối ưu khả năng khai thác trên cùng một tài sản. Mặt tiền tầng trệt tiếp giáp trực diện đại lộ Hồng Ngọc sầm uất, phù hợp triển khai các mô hình F&B, café, lounge, showroom hoặc dịch vụ trải nghiệm, tận dụng lưu lượng khách di chuyển liên tục cả ngày lẫn đêm.

Các tầng phía trên được quy hoạch theo tiêu chuẩn lưu trú, có thể vận hành linh hoạt như Boutique Hotel hoặc Airbnb, tận dụng lợi thế không gian sông cảnh quan biệt lập ở mặt sau để nâng cao trải nghiệm và giá thuê.

Song song với hiệu quả khai thác, pháp lý sở hữu lâu dài của Townshop Sông Town tạo nền tảng cho chiến lược tích sản dài hạn, với dư địa tăng trưởng gắn liền với tiến trình hoàn thiện của hạ tầng sân bay, cảng biển quốc tế Cam Ranh và toàn bộ hệ sinh thái CaraWorld.

Sông Town: Vị trí quyết định dòng khách, vận hành quyết định dòng tiền

Hiệu quả khai thác của các căn Townshop thuộc phân khu Sông Town gắn chặt với vị trí mặt tiền đại lộ Hồng Ngọc - trục lõi trung tâm các nối các tiện ích chính của toàn dự án như sân KN Golf Links, resort 5 sao Wyndham Grand KN Cam Ranh, Tổ hợp siêu thị - nhà hàng - cà phê CaraMart, công viên biển CaraBeach... Đây là tuyến đường tập trung các hoạt động sự kiện, lễ hội, dịch vụ và thương mại, đồng thời là hướng tiếp cận chính của dòng khách từ sân bay Cam Ranh, bến du thuyền, sân golf và các khu nghỉ dưỡng trong quần thể.

Việc nằm tại điểm tiếp cận đầu tiên trong hành trình trải nghiệm giúp các Townshop Sông Town duy trì lưu lượng khách ổn định, giảm áp lực tìm kiếm khách hàng và nâng cao khả năng lấp đầy ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Townshop Sông Town được kỳ vọng đón dòng khách lớn suốt 365 ngày trong năm

Bên cạnh lợi thế vị trí, cơ chế dòng tiền tại Sông Town được thiết kế theo hướng tạo thu nhập ngay từ giai đoạn đầu khai thác. Theo đó, Townshop Sông Town áp dụng chính sách cam kết vận hành (chủ đầu tư bảo lãnh thuê lại) với mức lợi nhuận 5%/năm trong 2 năm đầu, được bảo lãnh thông qua ngân hàng hoặc cơ chế quản lý tài khoản khóa sẵn nguồn tiền 10% đảm bảo tự động chi trả cho nhà đầu tư khi đến kỳ thanh toán.

Qua đó giúp nhà đầu tư có nguồn thu ổn định trong giai đoạn vận hành ban đầu. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 60 tháng, chiết khấu lên đến 19,5% khi thanh toán sớm, tặng gói nội thất và miễn phí quản lý vận hành từ 3 - 5 năm…

Những chính sách này không những góp phần giảm chi phí vốn mà còn trực tiếp gia tăng khoản lợi nhuận thực tế mà nhà đầu tư thu về trong những năm đầu khai thác./.