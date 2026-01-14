(TBTCO) - Các chương trình tín dụng nhà ở theo chủ trương của Chính phủ được triển khai đồng loạt, với tổng dư nợ khoảng 41.000 tỷ đồng, riêng năm 2025, giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội tăng mạnh 118,9%. Bên cạnh đó, doanh số cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà vượt 32.000 tỷ đồng, song nhiều ngân hàng đã dừng gói ưu đãi này từ cuối năm 2025.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, ngành ngân hàng đã triển khai các chương trình tín dụng về nhà ở theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với tổng dư nợ khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó tại Ngân hàng Chính sách xã hội là khoảng gần 25.000 tỷ đồng và tại các ngân hàng thương mại trên 16.000 tỷ đồng.

Giải ngân nhà ở xã hội tăng gần 120%, cho vay người trẻ mua nhà vượt 32.000 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, chương trình cho vay nhà ở xã hội qua Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ khoảng trên 19.900 tỷ đồng; cùng cho vay các đối tượng chính sách về nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 4.800 tỷ đồng.

Song song với đó, nhiều ngân hàng thương mại triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP và chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi.

Đây là chương trình do hệ thống ngân hàng triển khai bằng nguồn vốn tự huy động; mức lãi suất ưu đãi là do các ngân hàng tự cân đối từ nguồn lực của chính ngân hàng hoàn toàn không sử dụng nguồn lực của ngân sách.

"Lãi suất cho vay đã 7 lần công bố giảm với mức giảm 2,6% so với thời điểm bắt đầu triển khai" - Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP, Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai chương trình với quy mô đến nay khoảng 145.000 tỷ đồng, bằng nguồn lực của các ngân hàng thương mại và được triển khai tối đa đến năm 2030 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu doanh số giải ngân đạt quy mô chương trình).

Từ khi triển khai chương trình đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực, tổ chức tín dụng tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Chương trình cho vay chủ đầu tư, người mua nhà theo danh mục dự án đã được ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Đến nay có 27/34 ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình, với tổng số khoảng 130 dự án toàn quốc. Việc số lượng dự án nhà ở xã hội được công bố tăng lên đã hỗ trợ tích cực cho việc triển khai giải ngân của chương trình, kết quả triển khai của chương trình cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 30/11/2025, các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng hơn 14.300 tỷ đồng, doanh số cho vay của các ngân hàng thương mại là 6.228 tỷ đồng, tức tăng 3.383 tỷ đồng, với mức tăng 118,9%. Trong đó, 5.151 tỷ đồng được giải ngân cho chủ đầu tư tại 37 dự án và 1.077 tỷ đồng cho người mua nhà tại 34 dự án.

Dư nợ còn lại của chương trình đạt 4.765,1 tỷ đồng, gồm 3.755,9 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 1.009,2 tỷ đồng cho người mua nhà.

Ngoài ra, cho vay nhà ở xã hội tại các ngân hàng thương mại (ngoài chương trình 120.000 tỷ đồng) khoảng trên 9.300 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến tín dụng bất động sản, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng./.