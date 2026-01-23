Tối nay sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng"

(TBTCO) - 20h00 tối ngày 23/1/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” sẽ được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2026).

Chương trình là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Đồng thời khẳng định thành tựu 40 năm Đổi mới (1986 - 2026); lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng. Từ đó tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô - trái tim cả nước; bồi đắp giá trị văn hóa, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, chương trình khẳng định chân lý lịch sử: mọi Kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ Tầm nhìn đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, nâng cao sự phấn chấn của toàn xã hội để bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” sẽ được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình có thời lượng dự kiến 100 phút, chia thành 3 phần với nội dung xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam; các cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình các tỉnh, địa phương tiếp sóng. Chương trình quy tụ đông đảo các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên những màn trình diễn hùng tráng và trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Chương trình gồm 3 phần: Phần mở đầu, phần lễ và phần nghệ thuật.

Phần Nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, chia thành 3 chương xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi: “Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Chương I: “Tráng ca dưới cờ Đảng” mang thông điệp Tầm nhìn về con đường Giải phóng đất nước và Kỳ tích Độc lập - Thống nhất, được xây dựng như một hành trình lịch sử - tư tưởng - cảm xúc, tái hiện con đường dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương II: "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" - thông điệp về tầm nhìn Đổi mới và kỳ tích Phát triển, phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước, không khí lao động sáng tạo của Nhân dân; Thủ đô Hà Nội được khắc họa ở vị trí trung tâm, là niềm tin và hy vọng của cả nước.

Chương III: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” với thông điệp Tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV, các tiết mục khẳng định niềm tin vào cơ đồ rực rỡ của Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc./.