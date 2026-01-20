Thuế tỉnh Tuyên Quang tăng thu ngân sách qua công tác kiểm tra thuế

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2025, công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và chống thất thu ngân sách được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Qua đó, tổng số tiền kiến nghị công tác chống thất thu là 178,5 tỷ đồng, giúp tăng thu ngân sách 101,5 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc triển khai công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được đơn vị tập trung chỉ đạo, nhằm đảm bảo tính liêm chính, công bằng trong việc thực thi pháp luật thuế, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách.

Công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và chống thất thu ngân sách được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, khoáng sản, vận tải, nhà hàng, khách sạn. Các Thuế cơ sở tăng cường phối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn để nắm bắt thông tin, xác minh hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Kết quả tổng số tiền kiến nghị công tác chống thất thu năm 2025 là 178,5 tỷ đồng (số tiền tăng thu 101,5 tỷ đồng), cụ thể: Thực hiện 371 cuộc kiểm tra, vượt kế hoạch Cục Thuế giao (đạt 110%). Qua kiểm tra, đã kiến nghị xử lý tài chính 107,16 tỷ đồng (trong đó tăng thu 33,5 tỷ đồng, giảm lỗ 38,1 tỷ đồng; số thuế không được hoàn 2,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 36,5 tỷ đồng).

Công tác kiểm tra tại doanh nghiệp được thực hiện đúng quy trình, việc xác định và xử lý các hành vi vi phạm được thực hiện theo đúng văn bản quy phạm pháp luật, do vậy không có quyết định xử lý bị khiếu nại.../.