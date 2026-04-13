DATC ban hành Nghị quyết nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nhằm hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, đặc biệt là tái cơ cấu tài chính và xử lý nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng thương mại theo cơ chế thị trường.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo nêu trên, căn cứ Kế hoạch hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính, mới đây, Đảng ủy DATC đã ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Công ty trong tình hình mới. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của DATC trong nền kinh tế.

Đại hội Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sau 22 năm chính thức đi vào hoạt động, DATC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo Đề án và Quyết định thành lập, từng bước khẳng định là công cụ hữu hiệu của Chính phủ trong việc lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu gắn với chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Thông qua hoạt động mua, bán nợ theo cơ chế thị trường, DATC đã góp phần quan trọng trong việc xử lý khối lượng lớn nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đưa dòng vốn tồn đọng trở lại lưu thông, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng của đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, DATC cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm năng lực để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW.

Theo đó, Nghị quyết của Đảng ủy DATC xác định mục tiêu xuyên suốt: tiếp tục định vị vững chắc DATC là công cụ của Chính phủ trong hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ và tài sản của nền kinh tế, đồng thời chủ động tham gia ứng phó với các biến động, khủng hoảng tài chính khi được giao nhiệm vụ.

Trong dài hạn, DATC hướng tới trở thành định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp, có uy tín trong khu vực và quốc tế; là đối tác tin cậy của các ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hợp tác trong xử lý nợ và tài sản, tái cơ cấu doanh nghiệp. Song song với đó, Công ty đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh gắn với cơ chế thị trường, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đảm bảo đời sống người lao động, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm với ngân sách và xã hội.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đảng ủy DATC xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ cụ thể như sau:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, đảm bảo Đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Công ty.

Hai là, thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, triển khai quyết liệt theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong công việc.

Ba là, tập trung công tác xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Công ty, đề xuất các cơ chế mang tính đột phá, đồng thời tinh gọn hệ thống quy trình nội bộ theo hướng đơn giản, hiệu quả.

Bốn là, chủ động các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, tập trung xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, mở rộng khả năng huy động vốn thông qua các tổ chức tín dụng và nghiên cứu phát hành trái phiếu.

Năm là, tăng cường quan hệ hợp tác gắn với công tác thị trường, đồng thời đẩy mạnh khai thác thị trường khu vực kinh tế tư nhân và nghiên cứu các sản phẩm mới như xử lý nợ ODA, tài sản công dôi dư.

Sáu là, xây dựng kế hoạch gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại Công ty.

Bảy là, đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiến tới văn phòng không giấy, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ hoạt động, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Tám là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành vào các hoạt động của Công ty.

Đảng ủy DATC xác định việc tổ chức triển khai Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Lãnh đạo Công ty sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động hằng năm với lộ trình, mục tiêu và trách nhiệm rõ ràng; để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, việc triển khai Nghị quyết nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, đưa DATC bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước./.