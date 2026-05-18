Thị trường

Ngày 178/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

06:20 | 18/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (18/5) biến động nhẹ tại khu vực miền Nam khi Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương còn lại trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi toàn quốc vẫn neo ở mức cao.
Giá heo hơi toàn quốc hôm nay vẫn neo ở mức cao. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo đó, tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vẫn là những địa phương có giá cao nhất khu vực khi duy trì mức 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ giá 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên đồng loạt giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc không thay đổi, dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không xuất hiện biến động mới. Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk duy trì giá 68.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng giữ mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực hiện không biến động, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, từ 71.000 đồng/kg xuống còn 70.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất điều chỉnh giá trong phiên hôm nay.

Sau nhịp giảm, Đồng Nai hiện ngang bằng với TP Hồ Chí Minh ở mức 70.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục duy trì giá 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đồng loạt đi ngang ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam đang dao động trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước. Dù Đồng Nai giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, mặt bằng giá chung vẫn ở mức cao và chưa xuất hiện xu hướng giảm diện rộng trên thị trường./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 17/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc mạnh

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục lao dốc khi áp lực chốt lời gia tăng trước lo ngại lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Nhiều chuyên gia cảnh báo, bạc có thể giảm sâu về mốc 70 USD/ounce nếu chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục kéo dài.
Giá lúa gạo hôm nay (17/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 7 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Giá cao su thế giới hôm nay (17/5) đồng loạt giảm về mức thấp nhất tuần khi chi phí nguyên liệu tăng cao làm biên lợi nhuận bị thu hẹp và nguồn cung vẫn trong trạng thái thắt chặt. Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn.
Giá bạc hôm nay (16/5) ở trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu khi áp lực từ lạm phát Mỹ, chính sách lãi suất của Fed và triển vọng nhu cầu đầu tư suy yếu khiến kim loại quý này lao dốc mạnh.
Giá cao su thế giới hôm nay (16/5) biến động trái chiều khi tăng tại Thái Lan và Nhật Bản. Ngược lại, giá tại Trung Quốc và Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
