Độ bao phủ mở rộng, quyền lợi ngày càng nâng cao

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế nhanh trong khu vực. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt trên 95% dân số. Trong đó nhiều nhóm như người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên… được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Song song với việc mở rộng độ bao phủ, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng không ngừng được nâng cao. Nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc điều trị mới, phương pháp hiện đại đã được đưa vào phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân.

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đi đôi với bảo đảm bền vững quỹ

Đáng chú ý, từ ngày 01/01/2025, theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, người mắc các bệnh trong danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh có chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật cao được khám chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến, đồng thời vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước được chia theo nhóm đối tượng, phổ biến từ 30% đến 100%. Các nhóm được hỗ trợ cao nhất (100% hoặc 70%) bao gồm hộ cận nghèo, người dân xã đảo/vùng đặc biệt khó khăn, người cao tuổi từ 75-80 tuổi. Các nhóm yếu thế khác được hỗ trợ tối thiểu 50% hoặc 30%.

Những thay đổi này đã góp phần làm gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người dân. Riêng năm 2025, cả nước có khoảng 195,5 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả là gần 161,6 nghìn tỷ đồng (tăng 14,3% so với năm 2024).

Nhiều trường hợp được chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, cho thấy mức độ thụ hưởng ngày càng cao và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng được mở rộng.

Thực tế này tiếp tục khẳng định bảo hiểm y tế là chỗ dựa tài chính quan trọng của người dân khi ốm đau, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế và người mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo đảm việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân được thực hiện ổn định, liên tục.

Mở rộng quyền lợi gắn với quản lý hiệu quả, bảo đảm cân đối lâu dài

Với quan điểm “lấy người dân là trung tâm phục vụ”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn ưu tiên triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm người tham gia được giải quyết, chi trả quyền lợi bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, theo hướng cải cách, thuận lợi nhất.

Ngay trong năm 2025, dù trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và nhiều tình huống thiên tai, bão lũ tại một số địa phương, việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn được bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Hiện nay, việc nghiên cứu bổ sung danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh. Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, luôn ủng hộ chủ trương này nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế là chính sách mang tính chia sẻ cộng đồng, được hình thành từ sự đóng góp của toàn xã hội. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, dịch vụ y tế không ngừng mở rộng, cùng với duy trì ổn định mức đóng bảo hiểm y tế, việc bổ sung danh mục thuốc, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế cần được đặt trong tổng thể các yếu tố liên quan đến tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm chi trả ổn định, liên tục và đáp ứng yêu cầu lâu dài của chính sách.

Thực tiễn cho thấy, việc hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế luôn cần được triển khai đồng bộ giữa mở rộng quyền lợi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Do đó, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các dịch vụ, thuốc điều trị mới bảo hiểm y tế, việc tăng cường quản lý, sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, minh bạch và hiệu quả là yếu tố quan trọng, góp phần duy trì tính ổn định và bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trong triển khai chính sách và thực hiện giám định bảo hiểm y tế, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế. Qua đó, quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục được duy trì ổn định, lâu dài.