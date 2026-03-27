Hải Phòng phấn đấu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số trở lên trong năm 2026

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phốHải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc hoàn thành các chỉ tiêu an sinh xã hội. Đồng thời, thành phố hướng tới việc thực hiện tốt các chế độ chính sách, đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia.

Kế hoạch cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

BHYT giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi người dân phải khám bệnh, chữa trị hoặc mua thuốc.

Để tạo cơ sở cho việc giám sát và đánh giá, UBND TP. Hải Phòng đã đề ra hệ thống chỉ tiêu cụ thể, sát thực với tình hình thực tế của địa phương trong năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,5% dân số trở lên; tỷ lệ lao động tham gia BHXH trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt từ 56,8% trở lên; tỷ lệ lao động tham gia BHTN trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 49%. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt từ 101 % so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng trên số phải thu.

Hải Phòng cũng xác định mục tiêu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trên 99% người thụ hưởng chính sách BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản ATM, trong đó có trên 99% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua tài khoản ATM.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND TP. Hải Phòng đề ra 6 nhóm giải pháp mang tính chiến lược và quyết liệt, gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và mỗi người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT. Ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHTN và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

UBND TP.Hải Phòng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hằng năm giai đoạn 2026 - 2030 cho UBND cấp xã.

Định kỳ hằng quý, chia sẻ thông tin số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với cơ quan BHXH để xác định lực lượng lao động trong độ tuổi lao động còn phải tham gia BHXH trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN; phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH.

Tập trung kiểm tra những đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu trốn, chậm đóng BHXH, trục lợi, gian lận BHXH và kiên quyết xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, chú trọng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định./.