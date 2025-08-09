(TBTCO) - Sáng 9/8, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, với yêu cầu tới ngày 19/8 phải hoàn thành dự án quan trọng quốc gia này.

Thủ tướng động viên các lực lượng thi công tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao EVN làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, có tổng chiều dài khoảng 229,5 km đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, có tổng số 468 vị trí móng cột điện. Dự án ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó có 213 hộ phải tái định cư.

Thủ tướng tặng quà và biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động, cũng như sự hỗ trợ, động viên có hiệu quả của lực lượng dân quân, cựu chiến binh, công an và các tổ chức chính trị xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; bàn giao mặt bằng hành lang tuyến được 196/242 khoảng néo, đạt 81%. Các đơn vị thi công đã hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; lắp dựng cột thép được 306/468 vị trí cột, đang vận chuyển tập kết và lắp dựng 162 vị trí còn lại. Cùng với đó, đang tiến hành rải và kéo dây tại 22/242 khoảng néo.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

EVN cho biết, công tác triển khai dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc chính như: Điều kiện thời tiết, địa hình bất lợi; lực lượng nhân công của nhà thầu không đáp ứng đủ nhu cầu của Dự án trong điều kiện cường độ thi công cao, thời gian ngắn và triển khai đồng thời nhiều công việc; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, thậm chí một số hộ dân gây khó khăn, cản trở thi công.

Thủ tướng động viên các lực lượng thi công tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130 m, nặng 360 tấn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà, tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động, cũng như sự hỗ trợ, động viên có hiệu quả của lực lượng dân quân, cựu chiến binh, công an và các tổ chức chính trị xã hội như thanh niên, hội phụ nữ… để đến nay việc lắp dựng cột VT404 cao 98 m đã hoàn thành, với tổng khối lượng 300 tấn sắt thép; đang tiến hành kéo dây…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kiểm tra dự án tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130 m, nặng 360 tấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án; đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thúc đẩy triển khai dự án.

Thủ tướng đồng thời lưu ý các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khoẻ người lao động trong điều kiện nắng nóng hiện nay - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đồng thời lưu ý các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khoẻ người lao động trong điều kiện nắng nóng hiện nay; Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 2 bố trí lực lượng quân đội triển khai các công tác bảo đảm hậu cần phục vụ thi công như dựng lán trại dã chiến hỗ trợ anh em công nhân thi công trong mọi điều kiện thời tiết; hỗ trợ lương thực, nước uống, hỗ trợ kéo dây...

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị vận dụng, phát huy những kinh nghiệm tốt từ việc thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối để thi công nhanh công trình này.

Thủ tướng kiểm tra tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi thị sát công trường, ngay tại xã Dân Chủ, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án "càng sớm càng tốt".

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương; cấp uỷ, chính quyền, nhân dân 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ và sự quyết tâm, nỗ lực của EVN - chủ đầu tư và các nhà thầu trong triển khai dự án.

Thủ tướng thăm hỏi các hộ dân khi đi kiểm tra dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công (tháng 3/2025), Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng và đến nay điều này chuẩn bị thành hiện thực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát đến 19/8/2025 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án "càng sớm càng tốt" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Do đó, các chủ thể liên quan "đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa; đã quyết liệt rồi, quyết liệt hơn nữa; đã tập trung trọng tâm, trọng điểm rồi, tập trung trọng điểm hơn nữa" để thúc đẩy đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trên toàn tuyến; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Các công nhân thi công trên công trường dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; huy động các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị-xã hội, hỗ trợ, động viên lực lượng thi công trên công trường; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân; thành lập tổ chỉ huy tiền phương để chỉ đạo triển khai dự án; huy động nhà thầu phụ tại địa phương; điều chuyển lực lượng từ các vùng đơn vị, các vùng miền cho dự án; huy động sự hỗ trợ về lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp, lực lượng như công an, quân đội, viễn thông… chi viện cho dự án; "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để hoàn thành dự án.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ tổ chỉ huy tiền phương do Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN làm Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực là Tổng Giám đốc EVN, các thành viên là hai Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai và Phú Thọ, Thứ trưởng Quốc phòng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo Quân khu 2 và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả./.