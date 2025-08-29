Đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân trong dịp 2/9

(TBTCO) - Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành Quyết định số 1693 đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện hưởng đặc xá. Số lượng người được đặc xá trong năm nay là lớn nhất từ trước đến nay.

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2/9/2025) của Chủ tịch nước.

Số phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay

Tại họp báo, Phó Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, ông Cấn Đình Tài cho biết, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: VGP

Đợt 1 vào dịp kỷ niệm, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước theo quy định của pháp luật để có thêm nhiều người được đặc xá hơn.

Trong đợt 1, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 8.055 người. Trong đợt 2 này, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành Quyết định số 1693 ngày 29/8 đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025.

Thông tin thêm về các đối tượng đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Còn trong năm nay, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, với 8.055 người được đặc xá dịp 30/4 và 13.920 người dịp 2/9, tổng số người được đặc xá là 21.975 người.

"Như vậy có thể nói, năm nay có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: VGP

Đặc xá không phân biệt đối xử hay hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào

Về trường hợp cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, trong quyết định đặc xá mới nhất, không có phạm nhân nào liên quan các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.

Đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hoá bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Theo Phó Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước.

"Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài", Phó Chủ nhiệm Cấn Đình Tài cho biết.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.