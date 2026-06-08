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Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
13:40 | 08/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 8/6/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tổ chức lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 245 quần chúng ưu tú thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
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Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Hà Thị Trang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Âu Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan; đồng chí Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính, cùng 245 quần chúng ưu tú của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai giảng. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, bồi dưỡng nhận thức về Đảng không chỉ là một yêu cầu bắt buộc về mặt thủ tục, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu sắc.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua khóa học này, các học viên sẽ được trang bị nền tảng kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử vẻ vang của Đảng, về Cương lĩnh xây dựng đất nước, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và đặc biệt là phương hướng phấn đấu để trở thành người đảng viên ưu tú.

Trong chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 5 nội dung cốt lõi bao gồm: Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó, giúp các học viên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ động cơ vào Đảng đúng đắn: “Vào Đảng là để cống hiến, để phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc, vì lý tưởng tốt đẹp với động cơ trong sáng”.

Đối với Đảng bộ Bộ Tài chính, công tác phát triển đảng viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là nhân tố quyết định nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đồng chí Thu Lan cho biết.

Để lớp học đạt được hiệu quả cao nhất, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị các học viên: Phải xác định đúng đắn động cơ học tập, coi đây là cơ hội quý báu để tự soi, tự sửa, tự nâng cao nhận thức chính trị; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học; sau khóa học, phải cụ thể hóa những kiến thức đã học vào chính vị trí công tác chuyên môn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của cơ cquan, đơn vị để sớm vinh dự được đứng trong hành ngũ của Đảng.

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú
Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 245 quần chúng ưu tú thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với rất nhiều yêu cầu lớn, mang tính chất đột phá trong sự phát triển của đất nước. Bối cảnh đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Bộ Tài chính không chỉ giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng.

Trao đổi với các học viên, đồng chí Hà Thị Trang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ cho biết, Đảng luôn xác định công tác giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”.

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú
Đồng chí Hà Thị Trang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đối với quần chúng ưu tú, đây không chỉ là lớp học trang bị kiến thức về lịch sử Đảng, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mà quan trọng hơn là giúp mỗi đồng chí xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, củng cố niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú
Đồng chí Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, việc học tập lý luận chính trị càng có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có “sức đề kháng” về tư tưởng, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Đức Minh
Từ khóa:
đảng ủy Bồi dưỡng nhận thức Bản lĩnh chính trị khai giảng tài chính

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