Dự án Eco Retreat được phép huy động vốn tối đa 6.180 tỷ đồng

(TBTCO) - Dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch (Eco Retreat, hay còn gọi là Ecopark Long An, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính đã được Sở Xây dựng tỉnh Long An cho phép huy động vốn giai đoạn 2. Tổng sổ vốn chủ đầu tư được phép huy động ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 không được vượt quá 6.180 tỷ đồng.

Phối cảnh 1 góc dự án Eco Retreat. Ảnh tư liệu Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức và cá nhân để phát triển nhà ở dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch (huy động vốn phần diện tích được UBND tỉnh giao đất (giai đoạn 2). Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch có địa chỉ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án nhằm phát triển khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời bảo vệ, tôn tạo và nâng cao giá trị cảnh quan, sinh thái và môi trường, phát triển hệ thống đô thị du lịch, cung cấp ra thị trường đa dạng loại hình nhà ở, tạo việc làm cho lao động địa phương. Về quy mô, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng: 219,50 ha. Tổng số lượng 7.427 căn nhà (trong đó, nhà chung cư hỗn hợp 3.500 căn hộ). Vốn đầu tư của dự án 16.981 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 12.581 tỷ đồng; và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 4.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch huy động vốn giai đoạn 2 không vượt quá 1.700 tỷ đồng. Thời hạn huy động vốn, từ tháng 5/2025 đến tháng 6/2027. Trước đó đối với giai đoạn 1, chủ đầu tư không được huy động vốn 4.800 tỷ đồng. Sở Xây dựng yêu cầu liên danh Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển DB - Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark, huy động vốn theo tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích. Trường hợp dự án đã hết tiến độ, chủ đầu tư không được phép tiếp tục huy động vốn và phải thực hiện các thủ tục liên quan đến tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo Dự án được tiếp tục thực hiện theo tiến độ cho phép cà tiếp tục thực hiện thủ tục thông báo đủ điều kiện huy động vốn (nếu có) theo quy định của pháp luật./. Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng nhấn mạnh, trường hợp chủ đầu tư dự án đã thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc đã thế chấp nhà ở trong dự án và đã đăng ký thế chấp thì phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp hoặc rút bớt tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trước khi ký kết hợp đồng huy động vốn.

Kỳ Phương