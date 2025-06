Chủ đầu tư dự án An Phú Sinh nợ thuế 130 tỷ đồng, bị ngừng sử dụng hoá đơn

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), bị Chi cục Thuế Khu vực XVII cưỡng chế ngưng sử dụng hoá đơn vì nợ thuế số tiền 130 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu dân cư An Phú Sinh

Cụ thể, mới đây, ngày 13/6, lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực XVII cho biết, đã ra quyết định ngưng sử dụng hoá đơn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh (P22/08, ấp Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); mã số thuế 1101909033.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh bị cưỡng chế ngưng sử dụng hoá đơn vì không nộp hết số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp có thời gian trễ hạn kéo dài trên 90 ngày. Số tiền nợ dẫn đến bị cưỡng chế 130 tỷ đồng.

Thời gian quyết định cưỡng chế bắt đầu từ ngày 4/6/2025. Quyết định trên có hiệu lực 1 năm (4/6/2026).

Cục thuế Khu vực XVII nhấn mạnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh sử dụng hoá đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (4/6/2025) thì được coi là sử dụng hoá đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hoá đơn theo từng lần phát sinh).

Được biết, Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh (P22/8 ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), do ông Lê Văn Trường làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật; vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 62 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 21/2/2019, chưa đầy 4 tháng trước khi được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư An Phú Sinh (ngày 10/6/2019). Trước đó doanh nghiệp này chưa từng thực hiện dự án bất động sản nào.

Dự án Khu dân cư An Phú Sinh có diện tích 14,7ha, được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh. Tiến độ triển khai dự án được phê duyệt là tháng 9/2020 hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thành thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; tháng 10/2020 đưa dự án vào khai thác.