Long An: Một dự án bất động sản nhà ở vừa đóng 2.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất

(TBTCO) - Chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch (Eco Retreat, hay còn gọi là Ecopark Long An, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi đóng tiền sử dụng đất 2.600 tỷ đồng.

Một góc dự án đang trồng những cây lớn. Ảnh: Kỳ Phương

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển BD là thành viên của Tập đoàn Ecopark, chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch (Eco Retreat – Ecopark Long An, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển BD có địa chỉ: Xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; mã số thuế: 0107501760.

Theo nguồn tin của phóng viên, tại dự án Khu đô thị sinh thái thương mại du lịch, chủ đầu tư đã đóng tiền sử dụng đất 2.600 tỷ đồng, trên diện tích 136,8 ha. Đây là số tiền sử dụng đất được Nhà nước giao đất và lệ phí trước bạ. Thời gian tính tiền sử dụng đất bắt đầu từ ngày 28/10/2024.

Đồng thời, tại dự án này, cơ quan chức năng xác định, số tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư đủ điều kiện khấu trừ phần giao đất, không phải đóng là 2.300 tỷ đồng đối với diện tích 135ha.

Được biết, Eco Retreat được hình thành với quy mô của một khu đô thị sinh thái và thương mại du lịch với tổng diện tích hơn 200 ha bao gồm 4.951 lô đất thấp tầng, 4.300 căn hộ cao tầng, cùng 180 lô đất tái định cư, tổng vốn đầu tư lên đến 17.000 tỷ đồng.

Dự án Eco Retreat nằm cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh chỉ 18km và tiếp giáp với tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, quy tụ khoảng 37.000 cư dân, 54,22% diện tích cho đất ở.

Dự án mở bán vào cuối năm 2024. Theo dự kiến, từ năm 2025 – 2028, dự án sẽ bước vào giai đoạn 2 với việc xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm biệt thự, liền kề cao cấp.

Theo một sàn môi giới bán sản phẩm tại Eco Retreat, đây là dự án thấp tầng hiếm hoi vùng ven TP. Hồ Chí Minh sở hữu độ quan tâm rất “khủng” của khách hàng. Dự án này “hot” đến mức các sàn tranh nhau lấy sản phẩm để bán cho khách nhưng cũng khó thực hiện được do môi giới tranh nhau giữ chỗ quá đông.

Trước đó, như TBTCVN thông tin, trong quý I/2025, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, dẫn đầu là dự án Khu dân cư An Huy Đức Hoà (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) đã được đóng 56 tỷ đồng.

Khu dân cư An Huy Đức Hòa do Công ty CP Địa ốc An Huy làm chủ đầu tư, diện tích 120 ha. Tuy nhiên, ở đợt triển khai này, chủ đầu tư chỉ thực hiện 60ha, còn 60ha bỏ ngỏ khả năng thực hiện. Đây là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu tại phía Bắc. Dự án này đánh dấu bước Nam tiến của Địa ốc An Huy.

Kế tiếp là Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đóng 25,3 tỷ đồng cho dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu Trung tâm dịch vụ - Thương mại - Giải trí - Phim trường - Trường học - Bệnh viện và khu dân cư đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ và Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa).

Theo sau là Công ty TNHH Bất động sản An Thịnh Phát L.A, đóng gần 19 tỷ đồng cho khu dân cư Lago Centro City (bao gồm đợt 1 và đợt 2).

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Tân Thái Thịnh đóng 4,1 tỷ đồng cho dự án Khu dân cư thương mại Tân Thái Thịnh (bao gồm đợt 1 và đợt 2)./.