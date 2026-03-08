Với diễn biến địa chính trị và biến động giá hàng hóa toàn cầu hiện nay, chuyên gia dự báo, thị trường chứng khoán trong nước tuần tới (9/3 - 13/3) sẽ đối diện thử thách trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại.

Khó đi ngược áp lực điều chỉnh toàn cầu

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tháng 3 với một tuần giao dịch biến động mạnh khi chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi của thị trường tài chính toàn cầu.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 2 - 6/3, VN-Index giảm toàn bộ 5/5 phiên, đóng cửa tuần với mức giảm 5,98%, tương đương hơn 110 điểm so với tuần trước. Đà điều chỉnh này khiến chỉ số quay trở lại kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng hình thành trong tháng 2/2026. HNX-Index ghi nhận diễn biến tích cực hơn đôi chút khi có 1 phiên hồi phục trong tuần, nhưng vẫn giảm 3,49% xuống còn 253,64 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index có diễn biến ổn định hơn khi 3/5 phiên tăng điểm, chỉ giảm 2,23% và đóng cửa tại 126,85 điểm.

Thanh khoản thị trường lại cho thấy một bức tranh khác khi dòng tiền giao dịch gia tăng mạnh trong bối cảnh thị trường điều chỉnh. Theo thống kê của Chứng khoán Kiến thiết (CSI), khối lượng khớp lệnh trong tuần tăng khoảng 48,7% so với mức bình quân 20 tuần, phản ánh áp lực bán khá lớn nhưng cũng cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn xuất hiện ở các vùng giá thấp.

Dòng tiền giao dịch sôi động khi thị trường chứng khoán điều chỉnh sâu. Nguồn: Chứng khoán CSI

Sau hai tuần phục hồi trước đó, việc xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật ở thời điểm hiện tại cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là diễn biến tương đối bình thường của thị trường. Nhất là khi không chỉ riêng Việt Nam, nhiều thị trường tài chính toàn cầu cũng rơi sâu tuần qua khi căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Một số thị trường chứng khoán thậm chí ghi nhận mức giảm hai con số, trong đó Hàn Quốc giảm tới 10,56%, phản ánh sự lan tỏa của làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích, Công ty Chứng khoán Pinetree, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần đầu tháng 3 chịu ảnh hưởng mạnh từ xu hướng giảm chung của chứng khoán thế giới, đặc biệt sau khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang. Ngoại trừ một số nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ biến động địa chính trị như dầu khí, hóa chất và vận tải biển, phần lớn các nhóm ngành còn lại đều ghi nhận mức giảm đáng kể. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm dầu khí và hóa chất cũng bắt đầu chững lại từ giữa tuần khi kỳ vọng về giá năng lượng phần nào đã phản ánh vào giá cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ khi trong tuần vừa qua. Tổng giá trị bán ròng đạt 6.450,2 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 3,44% so với tuần trước đó. Đáng chú ý, cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần là FPT với giá trị lên tới 1.657 tỷ đồng. Diễn biến này phần nào phản ánh xu hướng cơ cấu danh mục của dòng vốn ngoại trong bối cảnh thị trường công nghệ toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt khi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới chịu áp lực khi bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng bị bán ròng đáng kể như VHM (877 tỷ đồng), POW (731 tỷ đồng), VIC (473 tỷ đồng) và STB (409 tỷ đồng). Tính từ đầu năm 2026 đến nay, FPT và VHM là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt khoảng 8.456 tỷ đồng và hơn 4.009 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm được hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa. Dẫn đầu danh sách mua ròng là DCM với giá trị hơn 436 tỷ đồng, PNJ (172 tỷ đồng) và DPM (143 tỷ đồng). Khối ngoại cũng giải ngân ròng vào cổ phiếu KDH (255 tỷ đồng), VCI (217 tỷ đồng)...

Thử thách trước nhịp hồi kỹ thuật

Bước sang tuần giao dịch tới, yếu tố chi phối chính đối với thị trường vẫn được dự báo là diễn biến địa chính trị và biến động giá hàng hóa toàn cầu. Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục khiến giá dầu và các loại hàng hóa năng lượng tăng mạnh, qua đó làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, tuần tới, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố, thường sẽ là các chỉ báo quan trọng để đánh giá triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của Federal Reserve trong thời gian tới.

Tại khu vực châu Á, dữ liệu lạm phát của Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản cùng các chỉ số thương mại của nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực cũng sẽ được công bố, qua đó phần nào định hình tâm lý thị trường toàn cầu.

"Mặc dù giá dầu đang tiếp tục tăng phi mã lên sát mốc 90 USD/thùng, tuy nhiên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào nếu như cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran hạ nhiệt vào tuần sau cũng như một loạt các hành động can thiệp giá dầu của Mỹ trên thị trường tương lai để tránh khủng hoảng năng lượng". - Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích, Công ty Chứng khoán Pinetree

Đối với thị trường trong nước, theo chuyên gia từ Pinetree, nhiều khả năng xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn trong đầu tuần sau. VN-Index có thể sẽ phải thủng mốc đáy của ngày 10/2 về khoảng vùng 1.700 - 1.720 điểm, trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại.

Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao như bất động sản, chứng khoán. Riêng với nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất nhà đầu tư, ông Phong cho rằng, tuyệt đối không nên mua giá cao do sợ bỏ lỡ mà cần kiên nhẫn chờ đợi nhịp chỉnh do nhóm này đã phản ánh có phần thái quá đối với tin tức và biến động giá dầu thế giới./.