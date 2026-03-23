(TBTCO) - Hội nghị Khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27 - 28/3/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Đó là thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp tại cuộc họp báo tổ chức chiều 23/3.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Long - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đây là hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, nhằm tổng kết toàn diện kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành chăn nuôi và thú y đang giữ vai trò trụ cột, đóng góp khoảng 26 - 28% giá trị toàn ngành nông nghiệp, đồng thời đứng trước nhiều thách thức về dịch bệnh, an toàn thực phẩm, môi trường và năng lực cạnh tranh.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật, mà còn hướng tới giá trị thực tiễn, thông qua việc đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; định hướng các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành. Qua đó, góp phần phát triển ngành chăn nuôi và thú y theo hướng hiện đại, an toàn sinh học, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông tin thêm về hội nghị, ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho hay, hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 750 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp báo.

Nội dung tại phiên toàn thể của hội nghị (sáng 28/3) là tổng kết khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025; định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026 - 2030; tham luận của doanh nghiệp và chuyên gia. Cùng với đó, sẽ có 6 phiên chuyên đề diễn ra trong chiều 28/3. Các phiên thảo luận tập trung đề xuất giải pháp về giống, công nghệ, quản lý dịch bệnh, an toàn thực phẩm và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Song song với các phiên thảo luận, hội nghị tổ chức khu triển lãm khoa học công nghệ với khoảng 20 gian hàng, trưng bày các thành tựu, sản phẩm và giải pháp mới trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, diễn ra từ chiều 27/3 đến hết ngày 28/3. Khu triển triển lãm được kỳ vọng sẽ là nơi “khoa học gặp thị trường”, nơi kết quả nghiên cứu được kiểm chứng bằng thực tiễn, góp phần thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hội nghị Khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất sẽ có sự tham gia của một số doanh nghiệp như Tập đoàn TH, De Heus, Hùng Nhơn, BAF Việt Nam, GreenFeed, C.P. Việt Nam… cùng các viện, trường và tổ chức khoa học công nghệ. Việc tổ chức hội nghị nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, ngành chăn nuôi và thú y Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, từng bước tiệm cận trình độ thế giới nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất và hiệu quả chăn nuôi được cải thiện rõ rệt.

Thời gian qua, ngành chăn nuôi thú y Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng như duy trì mức tăng trưởng khoảng 4,5 - 5,93%/năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của toàn ngành nông nghiệp. Cả nước hiện có đàn lợn 31 triệu con, đàn gia cầm 600 triệu con thường xuyên, đáp ứng về cơ bản thực phẩm cho 100 triệu dân và 20 triệu khách du lịch mỗi năm; xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt trên 600 triệu USD.

Ngành chăn nuôi hiện đóng góp khoảng 26 - 28% GDP ngành nông nghiệp và là cực tăng trưởng quan trọng của ngành. Có được những thành tựu trên là nhờ ngành chăn nuôi thú y áp dụng 3 “dòng chảy” khoa học công nghệ chính: tiếp cận từ nước ngoài vào Việt Nam; nghiên cứu khoa học, công nghệ từ các trường, viện; chuyển giao từ Việt Nam ra thế giới.

"Những kết quả trên khẳng định vai trò của ngành chăn nuôi và thú y trong bảo đảm an ninh thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong thời gian tới, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và tối ưu chi phí để phát huy tối đa tiềm năng" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói./.