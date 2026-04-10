Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Nhiều điểm mới cần lưu ý

Ngày 10/4, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”.

Tại sự kiện, ông Lương Việt Trường, Chuyên viên phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh) đã chia sẻ các quy định trọng tâm mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý. Trong đó có Luật Quản lý Thuế (Luật số 108/205/QH15), Luật Thuế Giá trị gia tăng (Luật số 48/2024/QH15 và Luật số 149/2025/QH15), Luật Thuế Thu nhập cá nhân (Luật số 109/2025/QH15). Ngoài ra còn có các quy định về Thuế và quản lý thuế, hồ sơ và thủ tục, chế độ kế toán hiện hành…

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời hướng dẫn doanh nghiệp.

Theo ông Trường, để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, hộ kinh doanh cần khẩn trương mở tài khoản ngân hàng dùng riêng cho kinh doanh và thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử. Hạn chót là 20/4/2026 (nếu doanh thu 2025 dưới 500 triệu) hoặc nộp kèm tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026 (nếu doanh thu 2025 trên 500 triệu).

Đồng thời, lập bảng kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025, nộp cùng kỳ kê khai thuế đầu tiên trong năm 2026. Chủ động định danh Căn cước công dân mức 2 trên VNeID và đăng ký sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Thiết lập bộ máy kế toán, lập sổ sách đúng quy định để ghi nhận toàn bộ nghiệp vụ kinh tế.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh) thông tin thêm, hộ kinh doanh phải mở tài khoản ngân hàng/ví thanh toán điện tử dành riêng cho hoạt động kinh doanh mua bán, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này có thể là tên Hộ kinh doanh (HKD) hoặc tên của cá nhân, nhưng phải đảm bảo đây là tài khoản phục vụ cho hoạt động kinh doanh và phải thông báo số tài khoản này cho cơ quan thuế theo luật định.

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh được lập bảng kê hàng hóa, máy móc, thiết bị tồn kho – Gửi cùng kỳ với tờ khai tháng/quý. Cơ quan thuế tiếp nhận thông tin để phục vụ công tác quản lý thuế. Việc tiếp nhận bảng kê của cơ quan thuế không có giá trị pháp lý trong việc xác nhận hoặc hợp thức hóa nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của thông tin tại Bảng kê, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh) trả lời hướng dẫn doanh nghiệp.

Liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo bà Lê, trước đây hộ kinh doanh không có khái niệm thực hiện quyết toán thuế TNCN nhưng hiện nay theo quy định mới thì hộ kinh doanh phải thực hiện (Đối tượng thực hiện, nơi nộp hồ sơ, mẫu biểu tờ khai thì đã được trình bày, xin phép không nhắc lại).

Đồng thời, sẽ được hoàn thuế TNCN. Vì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN nên chắc chắn sẽ có trường hợp nộp thêm, cũng như được hoàn thuế TNCN. Tuy nhiên, cũng lưu ý đến hộ kinh doanh là nên thực hiện việc bù trừ kỳ sau nếu vẫn còn tiếp tục kinh doanh, để tránh trường hợp quên nộp thuế phát sinh của kỳ sau, dẫn đến bị phạt chậm nộp.

Đối với Hộ kinh doanh kê khai theo quý, nếu doanh thu kê khai của kỳ khai thuế đạt đến 1 tỷ đồng/năm thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày kỳ khai thuế đạt ngưỡng hộ kinh doanh bắt buộc phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để sử dụng cho tháng liền kề quý kê khai

Đối với các hộ kinh doanh mới ra kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì phải gửi Thông báo doanh thu cho cơ quan thuế (chậm nhất là ngày 31/07). Nếu 6 tháng cuối năm (cộng doanh thu của 6 tháng đầu năm) vẫn dưới 500 triệu đồng/năm thì thời hạn gửi Thông báo doanh thu chậm nhất là ngày 31/1 của năm sau.

Trong trường hợp đến tháng nào đó có doanh thu cộng dồn trên 500 triệu đồng/năm, thì ngay lập tức lập tờ khai quý tại tháng có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm. Qua năm sau thì thực hiện kê khai bình thường theo tổng doanh thu phát sinh của năm trước.

Tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc chuyển đổi phương pháp thuế không phải là gánh nặng mà là nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin tại sự kiện.

Theo ông Thành, từ năm 2023 – 2024, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp như xây dựng phần mềm hỗ trợ kê khai trên thiết bị thông minh, cụ thể là ứng dụng eTax Mobile giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ ngay trên điện thoại di động. Bên cạnh đó, ngành Thuế đã xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa toàn bộ mã số thuế của hộ kinh doanh trên toàn quốc để sẵn sàng cho việc chuyển đổi phương pháp thuế. Đáng chú ý, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã ký kết với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng và đại lý thuế để đồng hành cùng người dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận trong quá trình thực hiện cho thấy do truyền thống kinh doanh nhỏ lẻ nên điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và nắm bắt chính sách mới của hộ kinh doanh còn hạn chế. Vì vậy, bà con còn rất nhiều băn khoăn và lo ngại khi bước vào quá trình chuyển đổi.

Theo ông Thành, bước đầu, hộ kinh doanh thường e ngại trong việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai cũng như các chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, những vấn đề này hiện đã được các nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng hỗ trợ tháo gỡ. Về phương pháp chuyển đổi, cách ghi sổ sách, hóa đơn chứng từ, ngành thuế cũng liên tục là hỗ trợ để làm sao hộ kinh doanh an tâm trong việc chuyển đổi.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận định, có ba điểm quan trọng đã được thực hiện rất tốt. Đầu tiên là việc chuyển đổi thuế từ khoán sang kê khai không phải là gánh nặng mà là bước đi tất yếu của hộ kinh doanh. Hoạt động này nhằm minh bạch hóa tài chính, tạo nền tảng pháp lý an toàn để phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội.

“Chúng tôi biết rất nhiều hộ kinh doanh cũng còn e ngại về công nghệ, về cách kê khai. Vì vậy Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động hỗ trợ, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp là người bạn đồng hành cầm tay chỉ việc để làm sao tất cả các hộ kinh doanh an tâm là kê khai được, nộp thuế được và thực hiện tuân thủ các pháp luật quy định”, ông Thành nói.

Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà sẽ hành động thực chất để hộ kinh doanh hiểu rằng chuyển đổi số là sự hỗ trợ lớn trong tiến trình hội nhập.