Thuế - Hải quan

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Việt Dũng

15:06 | 10/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, việc nắm bắt đầy đủ các yêu cầu pháp lý được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh vận hành ổn định và phát triển bền vững.
Nhiều điểm mới cần lưu ý

Ngày 10/4, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”.

Tại sự kiện, ông Lương Việt Trường, Chuyên viên phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh) đã chia sẻ các quy định trọng tâm mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý. Trong đó có Luật Quản lý Thuế (Luật số 108/205/QH15), Luật Thuế Giá trị gia tăng (Luật số 48/2024/QH15 và Luật số 149/2025/QH15), Luật Thuế Thu nhập cá nhân (Luật số 109/2025/QH15). Ngoài ra còn có các quy định về Thuế và quản lý thuế, hồ sơ và thủ tục, chế độ kế toán hiện hành…

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời hướng dẫn doanh nghiệp.

Theo ông Trường, để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, hộ kinh doanh cần khẩn trương mở tài khoản ngân hàng dùng riêng cho kinh doanh và thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử. Hạn chót là 20/4/2026 (nếu doanh thu 2025 dưới 500 triệu) hoặc nộp kèm tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026 (nếu doanh thu 2025 trên 500 triệu).

Đồng thời, lập bảng kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025, nộp cùng kỳ kê khai thuế đầu tiên trong năm 2026. Chủ động định danh Căn cước công dân mức 2 trên VNeID và đăng ký sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Thiết lập bộ máy kế toán, lập sổ sách đúng quy định để ghi nhận toàn bộ nghiệp vụ kinh tế.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh) thông tin thêm, hộ kinh doanh phải mở tài khoản ngân hàng/ví thanh toán điện tử dành riêng cho hoạt động kinh doanh mua bán, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này có thể là tên Hộ kinh doanh (HKD) hoặc tên của cá nhân, nhưng phải đảm bảo đây là tài khoản phục vụ cho hoạt động kinh doanh và phải thông báo số tài khoản này cho cơ quan thuế theo luật định.

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh được lập bảng kê hàng hóa, máy móc, thiết bị tồn kho – Gửi cùng kỳ với tờ khai tháng/quý. Cơ quan thuế tiếp nhận thông tin để phục vụ công tác quản lý thuế. Việc tiếp nhận bảng kê của cơ quan thuế không có giá trị pháp lý trong việc xác nhận hoặc hợp thức hóa nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của thông tin tại Bảng kê, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hồ Chí Minh) trả lời hướng dẫn doanh nghiệp.

Liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo bà Lê, trước đây hộ kinh doanh không có khái niệm thực hiện quyết toán thuế TNCN nhưng hiện nay theo quy định mới thì hộ kinh doanh phải thực hiện (Đối tượng thực hiện, nơi nộp hồ sơ, mẫu biểu tờ khai thì đã được trình bày, xin phép không nhắc lại).

Đồng thời, sẽ được hoàn thuế TNCN. Vì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN nên chắc chắn sẽ có trường hợp nộp thêm, cũng như được hoàn thuế TNCN. Tuy nhiên, cũng lưu ý đến hộ kinh doanh là nên thực hiện việc bù trừ kỳ sau nếu vẫn còn tiếp tục kinh doanh, để tránh trường hợp quên nộp thuế phát sinh của kỳ sau, dẫn đến bị phạt chậm nộp.

Đối với Hộ kinh doanh kê khai theo quý, nếu doanh thu kê khai của kỳ khai thuế đạt đến 1 tỷ đồng/năm thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày kỳ khai thuế đạt ngưỡng hộ kinh doanh bắt buộc phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để sử dụng cho tháng liền kề quý kê khai

Đối với các hộ kinh doanh mới ra kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì phải gửi Thông báo doanh thu cho cơ quan thuế (chậm nhất là ngày 31/07). Nếu 6 tháng cuối năm (cộng doanh thu của 6 tháng đầu năm) vẫn dưới 500 triệu đồng/năm thì thời hạn gửi Thông báo doanh thu chậm nhất là ngày 31/1 của năm sau.

Trong trường hợp đến tháng nào đó có doanh thu cộng dồn trên 500 triệu đồng/năm, thì ngay lập tức lập tờ khai quý tại tháng có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm. Qua năm sau thì thực hiện kê khai bình thường theo tổng doanh thu phát sinh của năm trước.

Tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc chuyển đổi phương pháp thuế không phải là gánh nặng mà là nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin tại sự kiện.

Theo ông Thành, từ năm 2023 – 2024, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp như xây dựng phần mềm hỗ trợ kê khai trên thiết bị thông minh, cụ thể là ứng dụng eTax Mobile giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ ngay trên điện thoại di động. Bên cạnh đó, ngành Thuế đã xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa toàn bộ mã số thuế của hộ kinh doanh trên toàn quốc để sẵn sàng cho việc chuyển đổi phương pháp thuế. Đáng chú ý, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã ký kết với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng và đại lý thuế để đồng hành cùng người dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận trong quá trình thực hiện cho thấy do truyền thống kinh doanh nhỏ lẻ nên điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và nắm bắt chính sách mới của hộ kinh doanh còn hạn chế. Vì vậy, bà con còn rất nhiều băn khoăn và lo ngại khi bước vào quá trình chuyển đổi.

Theo ông Thành, bước đầu, hộ kinh doanh thường e ngại trong việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai cũng như các chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, những vấn đề này hiện đã được các nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng hỗ trợ tháo gỡ. Về phương pháp chuyển đổi, cách ghi sổ sách, hóa đơn chứng từ, ngành thuế cũng liên tục là hỗ trợ để làm sao hộ kinh doanh an tâm trong việc chuyển đổi.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận định, có ba điểm quan trọng đã được thực hiện rất tốt. Đầu tiên là việc chuyển đổi thuế từ khoán sang kê khai không phải là gánh nặng mà là bước đi tất yếu của hộ kinh doanh. Hoạt động này nhằm minh bạch hóa tài chính, tạo nền tảng pháp lý an toàn để phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội.

“Chúng tôi biết rất nhiều hộ kinh doanh cũng còn e ngại về công nghệ, về cách kê khai. Vì vậy Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động hỗ trợ, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp là người bạn đồng hành cầm tay chỉ việc để làm sao tất cả các hộ kinh doanh an tâm là kê khai được, nộp thuế được và thực hiện tuân thủ các pháp luật quy định”, ông Thành nói.

Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà sẽ hành động thực chất để hộ kinh doanh hiểu rằng chuyển đổi số là sự hỗ trợ lớn trong tiến trình hội nhập.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh không chỉ là đơn vị nộp thuế mà là một thực thể kinh tế phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.” - ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh
Việt Dũng
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 bổ sung ưu đãi cho đầu tư qua quỹ, gồm miễn thuế chuyển nhượng sau 2 năm và giảm 50% thuế lợi tức. Chính sách này tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn, đồng thời thúc đẩy xu hướng đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.
(TBTCO) - Xác định hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, để gian lận thuế gây thất thu ngân sách nhà nước mang tính chất rất nghiêm trọng, ngành Thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm này trong đó có việc tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026 đạt 670,796 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán pháp lệnh, đạt 39,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 117.105 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm. Hành vi vi phạm này bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?
Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng