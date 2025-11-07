Rực rỡ ánh sáng hữu nghị Việt - Anh từ Tòa tháp Saigon Marina IFC

(TBTCO) - Từ tối 6/11, bên bờ sông Sài Gòn, Tòa tháp Saigon Marina IFC bừng sáng trong sắc màu quốc kỳ Việt Nam và Vương quốc Anh, mở đầu Tuần lễ hữu nghị Việt Nam - Anh quốc (6 - 13/11/2025).

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tập đoàn Sovico tổ chức, chào mừng dấu mốc nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong khuôn khổ đối ngoại của Việt Nam.

Sự kiện diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa và giáo dục.

Tòa tháp Saigon Marina IFC rực rỡ sắc màu nổi bật bên sông Sài Gòn

Nổi bật bên sông Sài Gòn, Saigon Marina IFC - một công trình biểu tượng vừa được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam - mang kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường, kết nối trực tiếp tuyến Metro số 1. Tòa tháp được xem là biểu tượng mới của trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng hội nhập và vươn tầm toàn cầu của đô thị năng động bậc nhất Việt Nam.

Rực rỡ ánh sáng và hình ảnh biểu trưng cho tình hữu nghị, Saigon Marina IFC trong tuần lễ này như một nhịp cầu rực rỡ kết nối Việt Nam và Anh quốc, lan tỏa thông điệp về hợp tác sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Trên hành trình ấy, giáo dục và văn hóa tiếp tục là nền tảng gắn kết lâu dài. Các chương trình hợp tác học thuật và nghiên cứu - tiêu biểu là Chương trình Học bổng Tiên phong (Oxford Pioneer Scholarship) tại Đại học Oxford, được khởi xướng và đóng góp bởi doanh nhân Việt - đang mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu tri thức và giá trị nhân văn giữa hai nước.

Đêm 13/11, cũng là dịp kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 77 của Nhà Vua Charles III. Nhân sự kiện này, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức Tiệc Sinh nhật Nhà Vua tại Hà Nội nhằm tôn vinh quan hệ được củng cố và cam kết chung vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Tòa tháp rực rỡ sắc màu, tạo điểm nhấn ấn tượng cho người dân TP.HCM và du khách

Trong tuần lễ ý nghĩa này, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn ánh sáng của niềm tin và tình hữu nghị, nơi người dân và du khách cảm nhận sâu sắc sự gắn kết, trân trọng và khát vọng cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh./.