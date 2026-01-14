Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026

(TBTCO) - Ngày 14/1/2026, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ quan và Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2025, đồng thời phát động và ký giao ước thi đua năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các vụ, cục thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Xuân Trường cho biết, trong năm 2025, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, trong quản lý, điều hành của lãnh đạo, trong năm 2025, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phát huy cao độ việc thực hiện dân chủ cơ sở trong công tác lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, người lao động, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Tài chính trong công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong công tác tổ chức cán bộ, để thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu của Trung ương, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc sắp xếp tổ chức, bố trí biên chế, xây dựng vị trí việc làm, đảm bảo yêu cầu không bỏ sót, không làm gián đoạn nhiệm vụ của các cơ quan khi hợp nhất.

Đồng thời, công tác chính sách và bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức và người lao động được thực hiện hợp tình, hợp lý, đúng chế độ, chính sách Nhà nước theo quy định, giải quyết các chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí, thôi việc… kịp thời, đầy đủ, đúng văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh tại cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc. Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ quán triệt các đơn vị sớm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo mới của Trung ương và Chính phủ trong việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

Trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đảng ủy Bộ chỉ đạo sớm kiện toàn nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi sắp xếp lại bộ máy cơ quan thanh tra trong các bộ, ngành Trung ương.

Trong sắp xếp, kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã sát sao trong chỉ đạo việc kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội sau khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Bộ Tài chính, tạo điều kiện để các tổ chức phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

Trong quản lý tài chính, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính đã thực hiện phân bổ tài chính cho các đơn vị trong Ngành, niêm yết công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ, công khai số liệu đã phân bổ theo quy định bằng hình thức niêm yết tại cơ quan theo quy định...

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Trường đã báo cáo về công tác cán bộ; công tác quản lý tài sản, tài chính và công tác thi đua khen thưởng năm 2025 của cơ quan Bộ Tài chính, giải đáp các nội dụng kiến nghị, vướng mắc của cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến công tác cán bộ, công chức.

Đồng thời, ông Nguyễn Tử Trường - Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính đã giải đáp các công tác kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến: công tác quản lý tài chính, tài sản; cơ sở vật chất, bố trí điều kiện làm việc; chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức cán bộ. Đại diện các đơn vị cũng đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến cho hội nghị.

Tiếp tục xây dựng ngành Tài chính vững mạnh

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm chung của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần vào thành công chung của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã điểm lại kết quả nổi bật của Bộ Tài chính trong năm 2025, như: Bộ Tài chính đã thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có (hợp nhất, sáp nhập Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và nội bộ hệ thống), giảm 37% đơn vị đầu mối. Ngay sau khi chuyển sang mô hình mới, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai các phương án tổ chức, đảm bảo các nhiệm vụ được vận hành thông suốt.

Bộ Tài chính vận hành theo mô hình mới từ ngày 1/3/2025, là thời điểm lịch sử, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Bộ Tài chính khi chính thức vận hành theo mô hình mới, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm điều phối nguồn lực tài chính, đầu tư, ngân sách và an sinh của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ngành Tài chính tiên phong trong xây dựng, triển khai các Nghị quyết chiến lược của Trung ương. Chủ động hoàn thiện thể chế tài chính đồng bộ, hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả; Tham mưu kịp thời, thực hiện hiệu qủa các giải pháp đột phá, tạo đà tăng tốc cho nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%; đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu và hạ tầng số, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện ngành Tài chính; kích hoạt Trung tâm Tài chính quốc tế, thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán, tạo nền tảng thu hút dòng vốn chất lượng cao. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 lập kỷ lục mới, ước đạt 2.650,1 nghìn tỷ đồng, bằng 134,7% dự toán và tăng 29,7% so với năm trước. Đồng thời chủ động bố trí dự phòng ngân sách, kịp thời xuất cấp dự trữ quốc gia hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2026, Thứ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra định hướng, yêu cầu cho ngành Tài chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số: “Khát vọng hùng cường - Thể chế tiên phong - Điều hành hiệu quả - Số hoá dẫn dắt - Thu chi đột phá - Tài chính bền vững”.

Để làm được những điều đó, trong năm 2026, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô; quản lý chặt chẽ bội chi, nợ công; hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước ít nhất 10% so với năm 2025; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm ổn định thị trường tài chính; chủ động hội nhập tài chính quốc tế…

Đại diện lãnh đạo 12 vụ, cục ký giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

* Tại hội nghị, sau lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 tập thể và 21 cá nhân; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 3 cá nhân; đã diễn ra lễ phát động và ký giao ước thi đua năm 2026 với khẩu hiệu hành động là: “Đoàn kết thống nhất, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- tài chính – ngân sách năm 2026 ".

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân là: ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính -Đầu tư; ông Đoàn Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; ông Phạm Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm; bà Phạm Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm. Ảnh: Đức Thanh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 12 cá nhân. Ảnh: Đức Thanh