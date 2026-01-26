Bảo đảm thi hành Luật Quy hoạch kịp thời, hiệu quả

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 162/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành

Mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Quy hoạch bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai Luật Quy hoạch. Ảnh minh họa.

Đồng thời, xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Quy hoạch trên phạm vi cả nước; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thi hành Luật, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, điều hành tập trung, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026 đã thể chế đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác quy hoạch.

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và khả thi cho hoạt động quy hoạch theo đúng tinh thần của Luật, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm hoạt động liên thông, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và sát thực tiễn...

Nội dung của Kế hoạch

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quy hoạch bao gồm các nội dung sau:

Một là, tổ chức quán triệt, phổ biến, giáo dục truyền thông Luật Quy hoạch và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch. Các bộ, ngành, địa phương liên quan đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Luật Quy hoạch và các văn bản quy định chi tiết Luật trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp xã để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Quy hoạch và các điểm mới của Luật Quy hoạch bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Quy hoạch...

Hai là, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Quy hoạch: Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch, trình Chính phủ ban hành trước ngày 1/3/2026.

Ba là, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn định mức kinh phí cho hoạt động quy hoạch; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu quy hoạch và sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Bốn là, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến quy hoạch để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch.

Năm là, biên soạn tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động quy hoạch; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch.

Sáu là, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch.

Bảy là, tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, cung cấp thông tin và điều chỉnh quy hoạch.

Tám là, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Quy hoạch./.