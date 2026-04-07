MBV thông báo về việc khai trương đi vào hoạt động Chi nhánh Dĩ An

Căn cứ: Văn bản số 2713/KV2-GS2 ngày 06/04/2026 về việc đáp ứng yêu cầu khai trương hoạt động của trụ sở MBV chi nhánh Dĩ An

Văn bản số 1095/KV2-GS2 ngày 04/02/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 2 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại – Chi nhánh Thuận An.

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động và mang đến những trải nghiệm dịch vụ tài chính tốt nhất cho Quý Khách hàng tại khu vực tỉnh Bình Dương, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc chính thức khai trương và đi vào hoạt động Chi nhánh Dĩ An, cụ thể như sau:

1. Thông tin Chi nhánh Dĩ An:

Tên gọi đầy đủ: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Dĩ An

Tên viết tắt: MBV Dĩ An

Địa điểm đặt trụ sở: Số 97A đường Nguyễn An Ninh, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin cũ (trước khi thay đổi):

Tên gọi cũ: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Thuận An

Địa điểm cũ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay thuộc Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Ngày dự kiến đi vào hoạt động: 15/04/2026

Nhân dịp khai trương Chi nhánh Dĩ An tại không gian giao dịch mới khang trang, hiện đại và tọa lạc tại vị trí trung tâm, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại kính mời quý khách hàng, đối tác đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ và nhận những phần quà tri ân đặc biệt thay cho lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV rất hân hạnh được đón tiếp và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý khách hàng trong chặng đường phát triển sắp tới!