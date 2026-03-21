Thuế TP. Cần Thơ phát huy điểm sáng chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai

(TBTCO) - Nhằm cụ thể hóa các quy định mới nhất của Chính phủ và Bộ Tài chính, Thuế TP. Cần Thơ đã chính thức khởi động chiến dịch cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đây được xem là một bước đi chiến lược nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao tính tự giác tuân thủ và đặc biệt là siết chặt kỷ cương, hạn chế hành vi gian lận doanh thu.

Cán bộ Thuế TP. Cần Thơ tận tình hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ kê khai. Ảnh: Mỹ Nguyễn

Siết chặt quản lý, chống che giấu doanh thu

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tại Công văn số 1393/CT-PC ngày 10/3/2026, Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 1655/KH-CTH về việc triển khai 15 ngày cao điểm (từ ngày 10/3/2026 đến hết ngày 24/3/2026) tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản pháp luật mà còn hướng tới mục tiêu giúp người nộp thuế "hiểu đúng - thực hiện đúng - tuân thủ tốt" nghĩa vụ thuế. Cơ quan Thuế TP. Cần Thơ xác định đây là giai đoạn "vàng" để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và tạo sự đồng thuận từ phía người dân trước những thay đổi quan trọng của chính sách.

Chến dịch tập trung vào các nhóm đối tượng trọng tâm bao gồm: hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, cá nhân cho thuê tài sản.

Để đạt được hiệu quả tối đa, các hình thức tuyên truyền đã được đa dạng hóa, từ việc phối hợp với cơ quan báo chí, đài phát thanh đến việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội, fanpage và tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp. Đặc biệt, các "Ngày hỗ trợ kê khai thuế" được tổ chức trực tiếp tại địa bàn giúp người nộp thuế tiếp cận dịch vụ công một cách dễ dàng nhất.

Song song với việc hỗ trợ, Thuế TP. Cần Thơ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhằm hạn chế các hành vi gian lận. Cơ quan thuế sẽ tập trung kiểm soát tài khoản thanh toán, qua đó, quy định về quản lý doanh thu thông qua tài khoản ngân hàng và ví điện tử được đẩy mạnh nhằm minh bạch hóa dòng tiền; yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử trong mọi giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ để ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc kê khai thiếu doanh thu.

Ngoài ra, ngành Thuế TP. Cần Thơ sẽ công khai cảnh báo các hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý của việc gian lận thuế nhằm răn đe và xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh đang hoạt động phải thực hiện gửi thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế. Đối với hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng, thông báo này phải gửi kèm Tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026. Đối với hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, hạn chót là ngày 20/4/2026.

Các hộ kinh doanh chia sẻ vướng mắc và đề nghị Thuế TP. Cần Thơ hướng dẫn. Ảnh: Mỹ Nguyễn

Doanh nghiệp cần lưu ý mốc thời gian kê khai thuế

Nền tảng pháp lý cho đợt triển khai này là Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC cùng được ban hành ngày 5/3/2026. Đây là các văn bản mang tính chất bản lề, thay đổi cách tiếp cận trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, một trong những điểm đáng lưu ý nhất là quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng. Cụ thể, hộ kinh doanh mới hoạt động trong 6 tháng đầu năm, nếu doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, thì phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trước ngày 31/7. Doanh thu 6 tháng cuối năm phải thông báo chậm nhất là ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Hộ kinh doanh mới hoạt động trong 6 tháng cuối năm với mức doanh thu dưới 500 triệu đồng, thời hạn thông báo chậm nhất là ngày 31/1 năm sau. Trường hợp vượt ngưỡng 500 triệu đồng, ngay khi doanh thu lũy kế vượt mức này, hộ kinh doanh phải thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh.

Đối với quản lý thuế cho thuê bất động sản, cá nhân trực tiếp khai thuế cho thuê bất động sản, chính sách mới mang lại sự linh hoạt khi cho phép lựa chọn: khai thuế 2 lần/năm, lần thứ nhất chậm nhất ngày 31/7, lần thứ hai chậm nhất là ngày 31/1 năm sau; hoặc khai thuế 1 lần/năm, thời hạn chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp khai thuế theo tháng, thì hồ sơ khai thuế tháng 1, 2, 3/2026 gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Điểm sáng trong chính sách lần này là cách tiếp cận nhân văn đối với các hộ chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai. Cơ quan thuế cam kết không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước (từ năm 2025 trở về trước) và không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ đã thực hiện theo phương pháp khoán. Tuy nhiên, quy định này loại trừ các trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện hành vi cố tình che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Đối với những hộ kinh doanh lớn (doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở lên) hoặc lựa chọn nộp thuế theo phương pháp thu nhập tính thuế, việc xác định giá trị hàng tồn kho và máy móc tại thời điểm ngày 31/12/2025 là bắt buộc để làm căn cứ xác định chi phí được trừ cho năm 2026.