Trưởng Ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist R. Arun Kumar:

(TBTCO) - Theo Trưởng Ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist R. Arun Kumar, trong bối cảnh thế giới biến chuyển nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược gia tăng và những yêu cầu phát triển mới đặt ra ngày càng cấp bách, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc.

Nguồn: TTXVN

Theo ông Arun Kumar, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong và ngoài nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đưa Việt Nam đi đúng hướng, đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng trong những năm qua.

Kinh tế phát triển, niềm tin xã hội được củng cố

Giai đoạn 2021-2025, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với mức tăng GDP bình quân đạt khoảng 6,3%/năm. Cùng với đó, tuổi thọ trung bình và mức sống của người dân không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng mạnh, đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - một thành tựu đáng ghi nhận đối với một quốc gia đang phát triển.

Ông Arun Kumar cho rằng, những kết quả này phản ánh rõ nét tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời củng cố niềm tin xã hội và nền tảng chính trị cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Ưu tiên bền vững: chiến lược đúng đắn, tầm nhìn dài hạn

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với hai dấu mốc chiến lược quan trọng: kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Trong lộ trình này, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ giữ vai trò then chốt, định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng cao và bền vững trong tương lai.

Đánh giá về các nội dung mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV, ông Arun Kumar đặc biệt nhấn mạnh việc gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Theo ông, kinh nghiệm của nhiều quốc gia đang phát triển cho thấy, quá trình công nghiệp hóa thiếu kiểm soát thường dẫn đến ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một điều chỉnh chiến lược đúng đắn, mang tầm nhìn dài hạn.

Đối ngoại và hội nhập: trụ cột khẳng định vị thế

Ông Arun Kumar cũng đánh giá cao việc các văn kiện Đại hội XIV xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, song hành cùng quốc phòng và an ninh. Trong vai trò là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, trách nhiệm, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để chủ động đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác, đoàn kết giữa các nước đang phát triển, vì hòa bình và ổn định trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, ông Arun Kumar nhận định.

Văn hóa, con người và khu vực tư nhân: động lực của phát triển

Bên cạnh đó, các văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, nguồn nhân lực và khu vực kinh tế tư nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo ông Arun Kumar, khu vực tư nhân được nhìn nhận là động lực quan trọng nâng cao năng lực sản xuất, song cần được phát triển trong khuôn khổ định hướng và kế hoạch phát triển của Nhà nước. Việc đề cao các giá trị văn hóa, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng lối sống lành mạnh được xem là nền tảng bảo đảm cho sự phát triển hài hòa và bền vững của xã hội.

Năng lực tự đổi mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, Đại hội XIV được ông Arun Kumar đánh giá là minh chứng rõ nét cho năng lực tự đổi mới, tự điều chỉnh và học hỏi thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc đặt khoa học - công nghệ vào vị trí động lực then chốt của năng suất kinh tế và phúc lợi xã hội cho thấy cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, với các cam kết vừa thực tế vừa khả thi.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, Đại hội XIV sẽ tiếp tục ưu tiên nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, bảo đảm phát triển cân bằng giữa các khu vực, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mang tầm thế kỷ mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra./.