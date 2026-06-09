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Ba năm liên tiếp VPS được The Asset vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”

11:10 | 09/06/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset xướng tên với giải thưởng "Best Brokerage Vietnam" - Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam, trong khuôn khổ giải thưởng Triple A Awards 2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp VPS nhận được danh hiệu này.
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Ba năm liên tiếp VPS được The Asset vinh danh “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”

Bước sang giai đoạn phát triển mới, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành cùng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ phía dòng tiền quốc tế. Trong bối cảnh đó, vai trò của một công ty chứng khoán dẫn đầu không còn gói gọn ở hạ tầng giao dịch, mà nằm ở năng lực tư vấn chiến lược, quản trị rủi ro tối ưu và kiến tạo giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư - những giá trị cốt lõi được các tổ chức đánh giá quốc tế như The Asset đặc biệt chú trọng.

Triple A Awards và tiêu chí đánh giá

Triple A Awards là chương trình tôn vinh thường niên của The Asset, đánh giá các tổ chức tài chính theo bộ tiêu chí toàn diện: hiệu quả kinh doanh, năng lực đổi mới sản phẩm - dịch vụ, tiêu chuẩn quản trị rủi ro, mức độ ứng dụng công nghệ và cam kết phát triển bền vững. Quy trình thẩm định được thực hiện bởi hội đồng biên tập của The Asset cùng các chuyên gia tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên kết quả hoạt động năm liền trước cùng đánh giá định tính về năng lực tổ chức.

Trên tiêu chí hiệu quả kinh doanh, VPS là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam đồng thời dẫn đầu thị phần môi giới trên cả ba bảng xếp hạng giao dịch HOSE, HNX, UPCOM và thị trường phái sinh liên tiếp 5 năm qua. Trên tiêu chí công nghệ, VPS duy trì hạ tầng giao dịch xử lý hàng triệu lệnh mỗi phiên với độ ổn định cao, đồng thời triển khai đa dạng các sản phẩm số phục vụ nhu cầu đầu tư riêng biệt trên từng khách hàng. Trên tiêu chí quản trị rủi ro, Công ty duy trì tỷ lệ an toàn tài chính ở mức 901% - cao hơn đáng kể so với mức 260% theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tầm nhìn vươn xa

Đại diện VPS chia sẻ: "Việc được The Asset ghi nhận ba năm liên tiếp là minh chứng cho chiến lược nhất quán mà VPS theo đuổi từ ngày đầu – giữ vững vị thế dẫn đầu thị phần song hành cùng việc nâng tầm chất lượng tư vấn chuyên sâu và tối ưu hóa từng trải nghiệm giao dịch cho nhà đầu tư. Thị trường đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với sự phân hóa khắt khe hơn về năng lực dịch vụ. Ưu tiên hàng đầu của VPS là tiếp tục nâng cấp toàn diện hệ thống vận hành, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và giữ vững chuẩn mực dịch vụ xuất sắc để đồng hành cùng nhà đầu tư bứt phá mỗi ngày”.

Với tinh thần “Vượt trội và Khác biệt”, VPS xác định việc duy trì vị thế dẫn đầu là một quá trình - được kiến tạo từ hệ thống công nghệ, chất lượng tư vấn và năng lực phục vụ khách hàng ở cả phân khúc cá nhân lẫn tổ chức. Ba năm liên tiếp được Triple A Awards ghi nhận củng cố vị thế của VPS trong cộng đồng tài chính khu vực, đồng thời đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho chặng đường phía trước./.

The Asset là Tạp chí tài chính có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên cung cấp thông tin và tổ chức các giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn và đầu tư tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hệ thống Triple A Awards được cộng đồng tài chính quốc tế ghi nhận nhờ quy trình thẩm định độc lập, dựa trên dữ liệu thị trường thực tế và đánh giá chuyên môn khách quan.
Hải Băng
Từ khóa:
vps Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam môi giới chứng khoán

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