Gia Lai: Đẩy mạnh đầu tư và xuất khẩu để bứt phá kinh tế

(TBTCO) - Gia Lai đang tạo nên những bước tiến đáng kể nhờ thu hút dòng vốn đầu tư, cùng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III/2025. Tỉnh không chỉ tận dụng tốt các thế mạnh sẵn có mà còn đặt nền móng vững chắc cho một nền kinh tế hiện đại, bền vững, hướng tới vượt qua các mục tiêu đã đề ra.

Cú hích từ đầu tư và công nghiệp

Gia Lai đang dần khẳng định vị thế của mình với bức tranh kinh tế ngày càng khởi sắc. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,31% trong 9 tháng năm 2025, xếp vị trí thứ 23/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; thứ 03/6 tỉnh, thành phố vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong đó, nông nghiệp vẫn giữ vai trò nền tảng với mức tăng 3,77%, nhưng công nghiệp và xây dựng mới là động lực chính, đạt mức tăng gần 11%. Ngành chế biến chế tạo đóng vai trò dẫn dắt, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 9,51%.

Các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hay sân bay Phù Cát đang được đẩy nhanh tiến độ. Những công trình này không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn giúp Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư, mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Đặc biệt, Gia Lai trở nên nổi bật với khả năng thu hút đầu tư tăng mạnh. Toàn tỉnh thu hút 144 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 78.003 tỷ đồng. Trong đó có 130 dự án đầu tư trong nước và 14 dự án FDI, tỉnh đang đón nhận những dòng vốn lớn. Các dự án tiêu biểu như Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester của Tập đoàn Syre (Thụy Điển) trị giá 1 tỷ USD, Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định 5.700 tỷ đồng hay Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 hơn 4.500 tỷ đồng đang tạo nên sức hút mạnh mẽ.

So với cùng kỳ năm trước, số dự án tăng thêm 36, với vốn đầu tư tăng gần 6.000 tỷ đồng. Đến nay, 80 dự án đã đi vào hoạt động, trong đó 8 dự án trọng điểm với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, không chỉ tạo việc làm mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Toàn tỉnh Gia Lai thu hút dòng vốn đầu tư mạnh trong quý III/2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Cùng với đó, hoạt động thương mại và xuất khẩu cũng ghi dấu ấn rõ nét. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2.770 triệu USD, tăng 25,8%, nhờ sự đóng góp của các mặt hàng chủ lực như cà phê, thủy sản, dệt may và gỗ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 149.000 tỷ đồng, tăng 12,5%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa ngày càng sôi động. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 20.800 tỷ đồng, hoàn thành 86% dự toán, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 67%. Những kết quả này cho thấy Gia Lai đang tận dụng tốt cơ hội để phát triển kinh tế toàn diện.

Đổi mới tư duy để phát triển bền vững

Sự chuyển mình của Gia Lai không thể thiếu vai trò dẫn dắt từ lãnh đạo tỉnh. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, cả hệ thống chính quyền cần đổi mới tư duy, chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo. Địa phương phải tự quyết, tự làm và chịu trách nhiệm, với tinh thần làm việc hôm nay phải hoàn thành ngay trong ngày. Đây là kim chỉ nam để bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế, hoàn thiện quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Sở Công Thương được giao nhiệm vụ mở rộng các cụm công nghiệp và tăng cường biện pháp chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sở Tài chính phải đảm bảo thu ngân sách đúng tiến độ và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được chỉ đạo tập trung khắc phục cảnh báo IUU từ châu Âu, đồng thời triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững để cải thiện đời sống người dân.

Gia Lai đang trở thành điểm sáng kinh tế của khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai bổ sung, Gia Lai cần xác định rõ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực để xây dựng quy hoạch phù hợp, đồng thời mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai và khai thác tài nguyên trái phép. Ông Đạt cũng đề xuất áp dụng đánh giá KPI cho công chức, một giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách hành chính.

Sau sáp nhập, Gia Lai đang cho thấy mình không chỉ là vùng đất của nông nghiệp mà còn là điểm đến của những dự án công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Việc thu hút các dự án FDI lớn và đẩy mạnh xuất khẩu phản ánh tầm nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt cơ hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý rằng, việc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, phân công nhiệm vụ hợp lý và tránh lối tư duy trông chờ vào cấp trên. Sở Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng phần mềm AI để hỗ trợ báo cáo kinh tế - xã hội, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số. Sở Xây dựng đẩy nhanh quy hoạch tỉnh, trong khi Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung vào các dự án lớn và thúc đẩy hoạt động ngoại thương tại cửa khẩu Lệ Thanh.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh cần tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý và giải quyết những vấn đề còn tồn tại như khai thác tài nguyên trái phép hay chậm giải ngân ở một số dự án. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo và tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm”, Gia Lai hoàn toàn có thể vượt qua các mục tiêu đề ra, trở thành một điểm sáng kinh tế của Tây Nguyên và cả nước./.