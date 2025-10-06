TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đổi mới hành chính, đẩy mục tiêu tăng trưởng trên 8,5% năm 2025

(TBTCO) - TP.Hồ Chí Minh đang vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính tại 168 xã, phường trong tháng 11/2025, hướng đến phục vụ người dân hiệu quả hơn. Với GDRP tăng trưởng 7,07% trong 9 tháng năm 2025, thành phố quyết tâm đạt mục tiêu trên 8,5% năm 2025, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh.

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn bứt phá với mô hình chính quyền 2 cấp, một bước tiến trong cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, từ tháng 11/2025, 168 xã, phường, đặc khu sẽ triển khai giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện. Cùng với đó, thành phố đảm bảo quản lý tài sản công chặt chẽ, tránh thất thoát, và sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp xã để hoạt động công vụ không bị gián đoạn.

Trong 9 tháng năm 2025, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực với GRDP đạt 7,07% (7,69% nếu không tính dầu khí), vượt mức 6,85% của cùng kỳ năm 2024. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 465 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3%. Thu ngân sách ước tính 570 nghìn tỷ đồng, đạt 84,9% dự toán. Đáng chú ý, thành phố thu hút 7,73 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 40% so với cùng kỳ, với sự tham gia của các “ông lớn” như G42, Nvidia, Marvell, Intel trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 59.500 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch, tăng 3.000 tỷ đồng so với tuần trước. Nhiều công trình hạ tầng, môi trường, nhà ở xã hội được khởi công, tạo động lực phát triển. Thành phố cũng tháo gỡ vướng mắc cho 670/838 dự án, đạt tỷ lệ 80%, với diện tích hơn 2.130 ha.

Dự báo quý IV/2025 sẽ còn nhiều thách thức, nhưng TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8,5%, với quý IV đạt trên 12%. Để thực hiện, thành phố tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài cải cách chính quyền, TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu thu ngân sách vượt 25% dự toán, ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm và an sinh xã hội. Giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy đạt 100%, với 34 dự án lớn, 9 dự án khởi công và 2 công trình khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất.

Về quy hoạch, TP. Hồ Chí Minh đang rà soát, cập nhật quy hoạch chung, hoàn thiện thủ tục khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trong năm 2025. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 13.040 căn nhà ở xã hội, giải quyết nhà ven kênh rạch và tháo gỡ 100% dự án tồn đọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, cùng với đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đề xuất, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025 - nhằm tiếp tục tạo điều kiện để Thành phố phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đổi mới sáng tạo và là động lực tăng trưởng của cả nước./.