Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm hàng năm giảm gần 10%

(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhiều năm gần đây, mức giảm tội phạm hàng năm gần 10%, là tín hiệu rất đáng mừng. Tiến tới xã hội lành mạnh, kỷ cương, an toàn trật tự, không tội phạm là mục tiêu lớn của Bộ Công an.

Sáng 10/8, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm rõ các câu hỏi đại biểu nêu liên quan đến tình hình tội phạm ma túy, xử lý, triệt phá các loại tội phạm. Cả nước không còn tụ điểm ma túy phức tạp Từ đầu cầu Cà Mau, đại biểu Nguyễn Quốc Hận băn khoăn, tại sao cứ ra quân phòng, chống tội phạm thì số tội phạm tăng lên? Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho biết rõ hơn về tỷ lệ khám phá, triệt phá các loại tội phạm trên thực trạng tổng số tội phạm gia tăng. ​​​​​Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng điều này là rất rõ vì tội phạm luôn luôn ẩn. Thời gian qua, Bộ Công an đã đặt chỉ tiêu và thực hiện các biện pháp giảm tội phạm. Mục tiêu đặt ra là mỗi năm giảm 5% tội phạm, nhưng trên thực tế, nhiều năm gần đây, mức giảm tội phạm hàng năm gần 10%, 6 tháng đầu năm 2022 cũng giảm khoảng 10% tội phạm so với những năm trước. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Bộ trưởng Tô Lâm lý giải, việc ra quân tấn công trấn áp tội phạm tức là phải vạch trần thêm nhiều tội phạm, sẽ phải xử lý nhiều vụ án hơn và bắt giữ nhiều đối tượng hơn. Mặt bằng chung về tội phạm trong phạm vi quốc gia giảm, nhiều tỉnh, huyện cả ngày không có vụ phạm pháp hình sự nào. Tiến tới xã hội lành mạnh, kỷ cương, an toàn trật tự, không tội phạm là mục tiêu lớn của Bộ Công an. Có thể số xử lý tăng lên nhưng số tội phạm nói chung giảm đi. Quan tâm đến tình hình tội phạm ma túy, đại biểu Trần Văn Sáu (Đồng Tháp) cho biết, báo cáo của Bộ Công an cho rằng, “về cơ bản toàn quốc không còn tụ điểm ma túy phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân”. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng nên xem xét lại nhận định này vì tội phạm ma túy, người sử dụng ma túy vẫn còn ở mức cao. Vậy họ mua bán ở đâu và sử dụng chỗ nào mà không còn tụ điểm phức tạp? Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, nhận định trong báo cáo là hoàn toàn đúng. Trước đây có những “trung tâm” về ma túy mà các lực lượng chức năng cũng không thể vào được, như Lóng Luông, Vân Hồ, Hang Kia - Pà Cò… hay một số nơi là tụ điểm sản xuất ma túy, thì nay hầu hết các tụ điểm này đã được xử lý, không còn tụ điểm phức tạp về ma túy. Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung giải quyết một số tụ điểm có dấu hiệu liên quan đến tụ tập của người nước ngoài, thanh niên, như các tụ điểm liên quan đến bóng cười, tản mát trong các nhà hàng, quán karaoke… Bộ Công an cũng đang nghiên cứu các giải pháp để xây dựng phương châm từng thôn xóm phấn đấu không có ma túy, trên tinh thần thực hiện Luật Phòng, chống ma túy mới được Quốc hội thông qua năm 2021. Đại biểu Trần Văn Sáu đặt câu hỏi từ đầu cầu Đồng Tháp. Xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ngụy trang tinh vi Cũng liên quan đến vấn đề ma túy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong thời gian vừa Liên quan đến tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, vũ trường, quán bar, biệt thự trong khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, trang bị hệ thống âm thanh công suất lớn…, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ đã hướng dẫn công an các địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp tổ chức việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật và rút giấy phép hoạt động cơ sở vi phạm nghiêm trọng, có chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. qua tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng xuất hiện các chợ, các đối tượng tẩm ướp, trộn lẫn ma túy trong thực phẩm, trong nước uống để bán cho giới trẻ sử dụng, thu lợi bất chính, che giấu hành vi phạm tội. Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, thu giữ một số loại ma túy dạng mới được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi như thanh sôcôla thực chất là hỗn hợp cần sa trộn lẫn vào bột ca cao đang được bán công khai rộng rãi trên mạng xã hội, nguy hiểm cho người sử dụng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Công an đã chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các cách thức nhận biết ma túy, thực phẩm, đồ uống dễ bị pha trộn… Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng thường xuyên cập nhật, theo dõi, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến ma túy mới được thông báo, tuyên truyền toàn dân để canh gác, phòng ngừa. Riêng đối với các loại ma túy mới phát hiện tại Việt Nam chưa có trong danh mục kiểm soát, Bộ Công an đã đề xuất Báo cáo của Chính phủ bổ sung vào danh mục chất ma túy và tiền chất Chính phủ quy định để tạo cơ sở hành lang pháp lý đấu tranh với hoạt động phạm tội này. Thay mặt Chính phủ, báo cáo thêm về một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay kinh doanh tài chính; tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu trên biển. Tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy với các nước, nhất là các nước láng giềng, kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Hoàng Yến