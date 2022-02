Có một Việt Nam luôn tất thắng

(TBTCO) - Triển lãm “Vì một Việt Nam tất thắng”, tháng 11/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lặng người trước bức tranh “Việt Nam cố lên” của bệnh nhi 9 tuổi Nguyễn Phương Linh. Cô bé qua đời không lâu sau khi gửi tranh đi. Không gì mạnh mẽ hơn những em bé dẫu mang bệnh hiểm nghèo vẫn lạc quan về tương lai dân tộc, Việt Nam không thể không tất thắng!

Hành trình của nước mắt

Năm 2021, một năm buồn nhất trong gần nửa thế kỷ qua khi số người chết vì đại dịch Covid-19 đã lên tới hơn 2,3 vạn người, nhiều nhất kể từ sau chiến tranh năm 1975. GDP của năm này, có thời điểm như cả quý III đã rớt xuống tăng trưởng âm 6,17%, mức tồi tệ chưa từng có kể từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Những cuộc hồi hương cũng dồn dập chưa từng có kể từ thời chiến tranh. Dòng người hối hả tỏa về mọi miền, trong nhọc nhằn, gió bụi và cả nước mắt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các học sinh xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng". (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Có những cặp vợ chồng khi đến thành phố mưu sinh cùng nhau, khi trở về quê nhà đã âm dương cách biệt, vẫn hành trình đó chỉ vài tháng trước còn ríu rít, giờ theo người chồng chỉ còn là tàn tro. Chạy dịch cũng không khác chạy giặc thời chiến, có người đã “bỏ quên” cả vợ con như trường hợp 2 người phụ nữ cùng 3 con nhỏ bị 2 người chồng “bỏ quên” tại chốt kiểm soát dịch Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) trên đường chạy xe máy từ Bình Dương về quê nhà tại Nghệ An hồi tháng 7. May mắn cho họ, việc này ngay lập tức được chính quyền địa phương biết đến và được hỗ trợ đi tàu từ Huế ra Nghệ An để về quê.

3/4 đoạn đường của năm 2021 trôi trong những cánh cửa đóng với hàng triệu trẻ em không được đi học, nhiều ngôi trường trở thành nơi tiêm chủng và điểm cách ly tập trung. 3/4 đoạn đường của năm 2021 trôi trong những cách cửa đóng với hàng triệu người già không thể tiếp tục tìm niềm vui nho nhỏ ở nơi cửa Phật, nhiều ngôi chùa trở thành những bệnh viện dã chiến, còn nhà sư thì cởi áo cà sa khoác áo blu trắng “ra trận”…

Không gì mạnh mẽ hơn Đến thăm Triển lãm "Vì một Việt Nam tất thắng” và mời các tác giả “nhí” đến Phủ Chủ tịch làm thượng khách chiều 19/11/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trải lòng: “Những cảnh đời của các cháu bé làm tất cả chúng ta rơi lệ, nhưng rơi lệ mà không bi lụy bởi chính các cháu bé giúp chúng ta đã có ý chí càng phải thêm ý chí. Không gì đẹp đẽ, mạnh mẽ hơn những nụ cười thơ ngây trên cơ thể non nớt dẫu mang bệnh hiểm nghèo vẫn lạc quan về tương lai dân tộc, Việt Nam không thể không tất thắng!”. “Vì một Việt Nam tất thắng” cũng chính là câu được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước trước Quốc hội ngày 26/7/2021: “Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, với khả năng lây lan mạnh của biến thể Delta, tôi xin bày tỏ niềm tin vào sức mạnh Diên Hồng của dân tộc ta, tinh thần đoàn kết vô địch của nhân dân ta; niềm tin vào quyết tâm của Chính phủ, của tất cả chúng ta về một Việt Nam tất thắng trong việc kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid-19; để Việt Nam tiếp tục làm nên những mốc son phát triển mới”. Người đứng đầu Nhà nước cũng bày tỏ niềm tự hào: “Truyền thống con Rồng cháu Tiên, đạo lý “bầu ơi thương lấy bí cùng,” ý chí vươn lên trong nghịch cảnh đã luôn là những phẩm chất vĩ đại, làm nên mọi thắng lợi, đem về nhiều vinh quang cho dân tộc Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi phát biểu tại Phủ Chủ tịch trong buổi Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức chiều 28/7/2021, ngậm ngùi: “Từ thành thị tới nông thôn, những con đường đều vắng người qua lại; những khu chợ sầm uất, sân bay, bến cảng, sân trường, nhà máy, xí nghiệp... náo nhiệt là thế mà giờ trở nên lặng lẽ. Trong khi đó, bệnh viện, khu điều trị ở nhiều nơi lại trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Những chung cư, sân vận động, nhà thi đấu, ký túc xá, doanh trại quân đội bất đắc dĩ thành bệnh viện dã chiến, thành khu cách ly. Bao nhiêu cuộc hội ngộ, đoàn tụ thành dang dở... Sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực, thu nhập, tích lũy của người dân giảm sút... Đám mây đen Covid-19 đã phủ nghịch cảnh lên cuộc sống của chúng ta”.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn “bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại”. Nhưng cũng phải đến gần hết năm 2021, cả nước mới chập chững những bước đầu tiên trong đón “bình minh” của bình thường mới trong tâm trạng thấp thỏm khi tất cả mới chỉ là “tạm thời” như theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ. Năm 2021 khép lại một hành trình dặm dài của nước mắt. “Chúng ta đã đi qua chặng đường đầy cam go, thử thách trong cuộc chiến sinh tử với đại dịch Covid-19. Lịch sử sẽ còn nhắc nhớ đến đại dịch Covid-19 này như một chương không thể nào quên với tất cả đau thương” - đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) phát biểu tại nghị trường kỳ họp Quốc hội cuối năm 2021.

Tấm lòng nhỏ, sứ mệnh lớn

Vào thời điểm gần cuối năm, ngày 19/11/2021, đúng rằm tháng 10, cùng với trăng sáng ở trên trời, ở dưới trời, dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé ở TP. Hồ Chí Minh sáng rực hoa đăng và khắp nơi vang tiếng chuông từ các ngôi chùa, giáo đường, tiếng còi từ các tàu thuyền. Còn tại Hà Nội, người dân tắt đèn, thắp nến tưởng niệm tại các con phố. Trên cả nước tất cả các ngôi chùa, các nhà thờ cùng gióng chuông… Đó là Lễ tưởng niệm nguyện cầu cho linh hồn các đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì dịch bệnh được an nghỉ. Hoa đăng và nến sáng long lanh trong những giọt nước mắt của người ở lại tiễn đưa người vừa ra đi.

Cũng đúng ngày 19/11/2021, mở cửa triển lãm “Vì một Việt Nam tất thắng”, trưng bày 250 tác phẩm dự thi xuất sắc gồm tranh và sáng tác văn học của trẻ em từng mắc hoặc đang điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, tự kỷ, trẻ mồ côi. Mỗi nét vẽ, câu thơ, lời văn là mỗi món quà tinh thần mà các em muốn gửi đến cộng đồng, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch, cổ vũ tinh thần chung sức, đồng lòng của cả nước vì một “Việt Nam tất thắng” trước Covid-19. Nhiều em vẽ tranh khi vừa xong một đợt hóa trị, toàn thân vẫn còn đau đớn. Có em là trẻ tự kỷ, chỉ biết làm bạn với những cây bút vẽ vẫn tạo ra được những bức tranh rực rỡ sắc màu của hy vọng. Có em mồ côi, vẫn nhoẻn miệng cười khi giọt nước mắt còn lăn dài trên má và rớt xuống từng trang giấy em cầm trên tay khi vừa nắn nót viết xong mấy vần thơ…

“Từ một tấm lòng nhỏ gửi đến những sứ mệnh lớn” - Bức thư “Việt Nam tất thắng” của cô bé Trần Thị Như Quỳnh, 14 tuổi, 14 năm mồ côi. Trong thư, em mô tả về diễn biến đại dịch: “Trước kia hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ lại đau khổ bấy nhiêu. Hàng nghìn ca nhiễm tăng dần theo thời gian cứ như những vết dao vô hình đâm sâu vào những trái tim của những người yêu nước. Dẫu tưởng tình thế khó khăn sẽ cản bước những tinh thần quyết chiến mạnh mẽ? Nhưng không!”. Cô bé mồ côi ấy tràn đầy cảm xúc, sự lạc quan, quả cảm: “Chẳng cần đẹp đẽ cũng chẳng cần cao sang, chỉ cần ý chí, thế nên đừng hoang mang!”. “Kiên cường thêm, qua hàng đêm! Vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin” và nhắc lại lời dặn của Bác Hồ: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

Hay đó còn là Nguyễn Vũ Duy, mắc bệnh u não, kiên cường đấu tranh với bệnh tật vẫn lấp lánh trong ánh mắt tình yêu cuộc sống. Cậu bé ấy mơ ước trở thành đầu bếp giỏi chế biến những bữa ăn ngon, giàu dinh dưỡng cho mọi người với mong muốn dù đại dịch quần thảo dữ dội thế nào thì bạn bè quốc tế vẫn luôn nhớ mong về một Việt Nam - thiên đường của ẩm thực để tìm đến, để thưởng thức, để gắn bó. Là Bùi Ngọc Uyên Nhi, mắc chứng tự kỷ đã tạo ra bức vẽ "Hai thế hệ", mô tả cuộc chiến chống dịch thời bình qua hình ảnh của tuyến đầu, dữ dội không kém chiến tranh vệ quốc hàng chục năm trước. Là "bàn tay diệu kỳ" của Chu Ánh Tuyết, mắc bệnh Hodgkin, thường vẽ tranh trong nhà trọ, bệnh viện, hay bất cứ nơi đâu em có thể ngồi. Là "Thiên thần áo trắng", bức họa của Đặng Nguyễn Hoàng Anh, 13 tuổi ở Thanh Hóa, mắc ung thư...