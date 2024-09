Cục Thuế Bắc Ninh tuyên dương 107 tổ chức, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt pháp luật thuế

Năm 2023, tổng thu ngân sách Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện đạt 22.194 tỷ đồng, đạt 93,2% dự toán, bằng 94,6% so với thực hiện năm 2022. Trong đó: Thu từ thuế, phí là 21.910 tỷ đồng, đạt 105,2% dự toán, bằng 98,8% so với thực hiện năm 2022; thu tiền sử dụng đất được 284 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán, bằng 22,1% so với cùng kỳ.