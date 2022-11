(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay 18/11/2022 tại thị trường thế giới biến động trái chiều, tiếp tục giảm mạnh ở sàn New York, nhưng quay đầu tăng mạnh ở sàn London.

Giá cà phê hôm nay (18/11): Giảm ở sàn ở New York nhưng quay đầu tăng mạnh ở sàn London. Ảnh: TL

Theo các nhà khảo sát thị trường, tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay biến động trái chiều ở cả 2 sàn giao dịch lớn.

Tại phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 1/2023 quay đầu tăng mạnh 26 USD/tấn (tương đương 1,45%), lên mức 1.818 USD/tấn và giá cà phê giao tháng 3/2023 trên sàn này tăng 16 USD/tấn (tương đương 0,90%), ở mức 1.794 USD/tấn.

Còn giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 12/2022 giảm mạnh thêm 2,75 cent/lb (tương đương 1,77%), xuống mức 152,70 cent/lb. Đối với giao tháng 3/2023, giá cà phê trên sàn này giảm tới 2,05 cent/lb (tương đương 1,29%), về mức 156,35 cent/lb.

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục giảm mạnh ở sàn New York, nhưng quay đầu tăng mạnh ở sàn London. Nguyên nhân khiến giá cà phê Robusta tăng còn cà phê Arabica vẫn giảm là do tồn kho trên sàn London đang giảm, trong khi tồn kho tại New York vẫn tăng...

Theo các nhà quan sát, thị trường cà phê thế giới sụt giảm giá trong suốt 2 tháng qua là do khối lượng xuất khẩu cà phê tốt từ Brazil và những cơn mưa tiếp tục đổ xuống các vùng trồng cà phê lớn ở phía Nam bán cầu. Ngoài ra, lạm phát vẫn còn cao cùng với lãi suất tiền tệ tăng mạnh khiến mức tiêu thụ cà phê vẫn ở mức thấp.

Giá cà phê trong nước hôm nay hồi phục nhẹ và quay đầu tăng 300 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, giá cà phê Lâm Đồng đang thu mua ở mức 39.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giữ ở mức 39.600 đồng/kg - 39.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông lần lượt thu mua ở mức 39.600 và 39.500 đồng/kg. Ở Gia Lai, giá cà phê đang ở mức 39.500 đồng/kg - 39.600 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại Kon Tum đang thu mua với mức 39.600 đồng/kg.