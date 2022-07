(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 20/7 duy trì đà tăng trên thị trường thế giới. Đáng chú ý, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2022 được ghi nhận tại mức 1.998 USD/tấn sau khi tăng 0,3%.

Giá cà phê hôm nay ngày 20/7: Cà phê robusta tăng 0,3%. Ảnh: Minh họa

Theo các nhà phân tích thị trường, trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 9/2022 được ghi nhận tại mức 1.998 USD/tấn sau khi tăng 0,3% (tương đương 6 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 9/2022 tại New York đạt mức 216,5 US cent/pound, tăng 0,6% (tương đương 1,3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h15 (giờ Việt Nam).

Các chuyên gia phân tích, khi lạm phát thúc đẩy sự gia tăng của giá cà phê toàn cầu, hạt Robusta rẻ hơn đang trở thành lựa chọn tối ưu cho các nhà sản xuất cà phê hòa tan. Nhu cầu đối với giống cà phê Robusta đang ngày càng đi lên và Brazil đang được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng để có thể cung cấp hạt cà phê này cho các nhà sản xuất.

Giá cà phê tăng còn do lo ngại sản lượng cà phê vụ mùa năm nay sẽ không đạt như kỳ vọng, đây là nguyên nhân làm tiến độ thu hoạch vụ mùa thấp hơn mức trung bình nhiều năm.

Giá cà phê tại thị trường trong nước hôm nay tiếp tục tăng so với cùng thời điểm sáng qua và dao động trong khoảng 42.400 - 42.900 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.400 đồng/kg; tỉnh Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua từ mức 42.800 đồng/kg - 42.900 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông thu mua ở mức 42.700 đồng/kg - 42.800 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 42.800 đồng/kg.../.