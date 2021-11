Giá cà phê ngày 9/11 tiếp tục sụt giảm

(TBTCO) - Giá cà phê trên sàn ICE Europe – London và sàn ICE US – New York đang giảm liên tiếp do đồng Reais giảm 0,36%, chứng khoán Mỹ và vàng tăng vọt đã đẩy giá cà phê vào thế bất lợi.

Giá cà phê ngày 9/11 tiếp tục suy giảm. Ảnh: TL Theo giacaphe.com, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London kéo dài chuỗi giảm phiên thứ năm. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm thêm 15 USD, xuống 2.166 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 13 USD, còn 2.118 USD/tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất thấp dưới mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York giảm liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm thêm 3,90 cent, xuống 199,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 3,95 cent, còn 2002,45 cent/lb, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm thêm 200 – 300 đồng, xuống dao dộng trong khung 40.300 – 40.900 đồng/kg. Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2,5% đen vỡ, đứng ở 1.918 USD/tấn, FOB – HCM, với mức trừ lùi khoảng 180 – 200 USD/tấn theo giá kỳ hạn tháng 1 tại London. Đồng Reais giảm 0,36%, tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 5,5420 Reais, do sự lạc quan của thị trường bên ngoài với kế hoạch cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ đã được Quốc hội thông qua, trong khi thị trường trong nước đã tỏ ra hoài nghi vào sự không chắc chắn trong việc thông qua sửa đổi hiến pháp vòng hai (PEC). Chứng khoán Mỹ và vàng tăng vọt đã đẩy giá cà phê vào thế bất lợi. Hai sàn cà phê phái sinh tiếp tục kéo dài đà giảm khi Brasil đã có nhiều mưa thuận lợi, hứa hẹn vụ mùa năm 2022 là năm “được” theo chu kỳ “hai năm một” và thúc đẩy người Brasil gia tăng bán phòng hộ khiến giá cà phê thế giới tiếp tục suy yếu. Dữ liệu báo cáo từ các nền kinh tế lớn của thế giới đã cho thấy dấu hiệu hồi phục sau nới lỏng giãn cách xã hội là chưa rõ ràng, nhất là khủng hoảng của chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Trong khi “bóng ma lạm phát” vẫn còn ám ảnh và thực sự trở thành mối lo chung khiến các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục xem xét để điều chỉnh các chính sách kích thích đã mạnh tay tung ra trước đó. Theo giới thương nhân, giá cà phê kỳ hạn đang ở mức khá hấp dẫn nhưng giá “trừ lùi” (Dif.) rất cao vì chi phí logistics không hề nhỏ khiến hoạt động thương mại kém phần sôi động. Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm 200 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Cụ thể, tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) trung bình ở mức 40.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo, Buôn Hồ (Đắk Lắk) cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.400 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) cà phê hôm nay trung bình ở mức 39.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ở mức 40.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ở mức 40.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.300 đồng/kg. Giá cà phê tại Kon Tum hôm nay được thu mua với mức 40.300 đồng/kg./.

Diệu Hoa