(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định đồng loạt giảm nhẹ giá xăng dầu, sau 4 kỳ điều chỉnh tăng giá theo diễn biến thị trường thế giới kể từ 15 giờ ngày 21/11/2022.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.671 đồng/lít (giảm 40 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 1.116 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 23.787 đồng/lít (giảm 80 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Cùng với giá xăng, giá dầu điêzen 0.05S được điều chỉnh giá bán không cao hơn 24.801 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 24.640 đồng/lít (giảm 107 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 14.785 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít (kỳ trước trích lập 200 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước), dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không trích lập), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ từ 15 giờ ngày 21/11. Ảnh: Hải Anh

Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/11/2022-21/11/2022) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc và thị trường vẫn tiếp tục theo dõi các động thái chính sách của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed)… Các yếu tố trên đã tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm đối với các mặt hàng xăng RON95, xăng RON92, dầu hỏa và điêzen, riêng mặt hàng dầu mazut là tăng nhẹ.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/11/2022 và kỳ điều hành ngày 11/11/2022 là: 94,992 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,550 USD/thùng, tương đương giảm 0,58% so với kỳ trước); 100,787 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,413 USD/thùng, tương đương giảm 0,41% so với kỳ trước; 123,913 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,560 USD/thùng, tương đương giảm 0,45% so với kỳ trước); 129,525 USD/thùng dầu điêzen (giảm 2,927 USD/thùng, tương đương giảm 2,21% so với kỳ trước); 429,925 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,139 USD/tấn, tương đương tăng 0,27% so với kỳ trước).