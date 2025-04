Giọt nước mắt người cựu chiến binh

Tác giả Nguyễn Văn Á sinh năm 1952, quê ở làng Văn Giang (nay là thôn Đại Thịnh), xã Sơn Thịnh (nay là An Hòa Thịnh), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình, anh Nguyễn Văn Á tâm sự, tuy quê nội ở làng Văn Giang, nhưng do hoàn cảnh kháng chiến chống Pháp, cha mẹ anh đã lấy xóm Bồng Châu, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để an cư lập nghiệp. Đi qua 3 cuộc chiến (chống đế quốc Mỹ, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, bảo vệ biên giới phía Bắc), bên cạnh những nghĩa cử cao đẹp như đứng ra vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí xây dựng các công trình khu tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Á đã dùng văn chương để tri ân cuộc đời, tri ân người có công với nước./.