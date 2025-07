Nghiên cứu xây mới chiến lược phát triển vận tải đến năm 2035

Vận tải hành khách và hàng hóa tăng cao Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2025, tổng khối lượng vận tải hàng hóa đạt 1.196 triệu tấn, tăng gần 15%, luân chuyển hàng hóa đạt 237 tỷ tấn.km, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vận tải hàng hoá đường hàng không tăng hơn 8%, đường bộ tăng 15%, đường thủy tăng xấp xỉ 14%, đường biển tăng 12%, đường sắt tăng gần 6%. Vận tải hành khách đạt 2.255 triệu lượt hành khách, tăng hơn 16%, luân chuyển hành khách 125 tỷ hành khách.km, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng sản lượng hàng hóa qua cảng biển đạt hơn 573 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ.