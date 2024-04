HPG thông qua phương án phát hành 581,4 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Theo đó, HPG sẽ phát hành 581,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ khi hết năm 2024 của HPG sẽ tăng lên đạt hơn 63.960 tỷ đồng, tương ứng gần 6,4 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Được biết, mới đây HPG đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, thông qua mục tiêu kinh doanh 2024: đạt doanh thu 140.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ảnh minh họa

Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hoà Phát ghi nhận 31.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 17% và gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ sau 3 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Hoà Phát đã thực hiện được hơn 22% mục tiêu doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Mặc dù khởi đầu năm tương đối thuận lợi, ban lãnh đạo Tập đoàn Hoà Phát hiện giữ quan điểm thận trọng về triển vọng kinh doanh thời gian tới.

Về cổ tức, cổ đông thông qua đề xuất của HPG về không chia cổ tức cho năm 2023; kế hoạch thưởng cổ phiếu năm 2024 là 10%, cổ tức năm 2024 là 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu; bổ nhiệm bổ sung thêm 2 thành viên vào hội đồng quản trị và một thành viên ban kiểm soát từ nhiệm; kế hoạch phân bổ quỹ cho năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024.

Được biết năm 2023, Hòa Phát ghi nhận 120.355 tỷ đồng doanh thu và 6.800 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 16% và 19% so với năm 2022. Lợi nhuận năm 2023 đạt 85% kế hoạch và giảm so với cùng kỳ 2022, chủ yếu do lĩnh vực kinh doanh thép giảm 22% lợi nhuận so với cùng kỳ.

Đóng cửa phiên 25/4, cổ phiếu HPG giảm 0,87% xuống 28.550 đồng/cổ phiếu./.