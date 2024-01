Kinh tế Eurozone tránh được suy thoái kỹ thuật

(TBTCO) - Số liệu do Eurostat - cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 30/1 cho thấy kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tránh được cuộc suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm 2023, song chững lại vào 3 tháng cuối năm.

Tình cảnh khó khăn của Đức đã ảnh hưởng trực tiếp tới khối Eurozone. Ảnh: TL

Theo báo cáo sơ bộ của Eurostat, tăng trưởng của 20 nền kinh tế trong khu vực chững lại (0%) trong quý IV/2023, khác với dự báo giảm 0,1% mà giới phân tích của hãng Bloomberg và công ty dữ liệu tài chính FactSet đưa ra trước đó. Kinh tế được cho là rơi vào suy thoái kỹ thuật khi có 2 quý liên tiếp ghi nhận tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) âm. Cũng theo dữ liệu của Eurostat, kinh tế EU không tăng trưởng trong quý cuối năm ngoái sau khi giảm 0,1% trong quý III.

Số liệu cũng cho thấy kinh tế EU và Eurozone trong cả năm 2023 tăng 0,5% so với năm trước, thấp hơn chút so với mức dự báo 0,6% do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra hồi tháng 11/2023. Vào thời điểm đó, EC dự kiến kinh tế Eurozone tăng 1,2% năm nay. Tuy nhiên, giới chức châu Âu trong tháng 1 này cho rằng mức tăng trưởng này có thể sẽ thấp hơn.

Tăng trưởng của Eurozone chững lại chủ yếu do Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, giảm 0,3% trong quý IV/2023. IMF tính toán rằng Đức sẽ là nền kinh tế lớn hoạt động kém nhất trong năm 2023. GDP nước này có thể giảm 0,5% trong năm nay, do nhu cầu từ các đối tác thương mại chậm lại và các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất cao yếu kém.

Pháp, nền kinh tế lớn thứ 2 của Eurozone, ghi nhận tăng trưởng 0% trong 2 quý cuối năm trong khi Italy, nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực, chỉ tăng 0,2% trong quý IV. Kinh tế Ireland ghi nhận giảm 0,7%, mức sụt giảm mạnh nhất trong quý cuối năm 2023. Bên cạnh đó, kinh tế Eurozone hứng chịu nhiều yếu tố bất lợi, trong đó có lãi suất tăng cao, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến chi tiêu của các hộ gia đình giảm và nhu cầu của thế giới suy yếu.

Giới chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế sẽ tiếp tục trì trệ trong thời gian tới. Ông Jack Allen-Reynolds, thuộc công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, nhận định kinh tế Eurozone sẽ duy trì xu hướng đi ngang trong nửa đầu năm nay do chính sách siết chặt tiền tệ trước đây tiếp tục gây tác động và chính sách tài chính hạn chế hơn. Ông cho rằng việc Eurozone tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật chỉ mang tính “ngữ nghĩa”. Thực tế, tăng trưởng GDP của khu vực đã chững lại kể từ quý III/2023 khi giá khí đốt tăng vọt và Ngân hàng trung ương châu Âu bắt đầu tăng lãi suất.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo rằng rủi ro đối với tăng trưởng của khu vực này vẫn còn và cho biết cuộc chiến Israel - Hamas đồng nghĩa với triển vọng giá năng lượng sẽ trở nên khó dự đoán hơn./.