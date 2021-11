Phép thử của virus Kỳ họp thứ 2, lần đầu tiên “thầy thuốc”, “thầy giáo” cùng đăng đàn đã để lại cảm xúc khó tả trong lòng dư luận, tựa như “giận thì giận, thương càng thương”. Trả lời về việc hàng loạt cán bộ ngành Y vướng vòng lao lý, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết “hết sức đau lòng”. Nhưng theo ông Long, đó đều chỉ liên quan đến cá nhân và chỉ là vài trường hợp, không ảnh hưởng lớn đến ngành. Phản ứng lại Bộ trưởng Y tế, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nêu rõ cơ quan quản lý phải có trách nhiệm ngăn chặn, cảnh báo vì những giáo sư, bác sĩ chỉ biết đọc bệnh án sao biết được đúng hay sai quy trình mà tránh? Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) cũng là Giám đốc Bệnh viên Đại học Y cảm thán: “Một vị lãnh đạo ngành Y tế bị khiển trách, cảnh cáo, thậm chí vướng vào vòng lao lý, lỗi cá nhân chắc chắn phải trả giá, nhưng lỗi quy trình, lỗi hệ thống cho dù đã được chỉ ra sao thay đổi sau lại khó vô cùng”. Nhưng Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định: “Không phải lỗi do cơ chế, mà do cố tình vi phạm, lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật để vi phạm”. Còn khi chia sẻ về những bức xúc quanh chuyện dạy và học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhìn nhận: “Chúng ta test virus để tìm bệnh, nhưng virus cũng test ra cả hệ thống chúng ta”. Theo ông Sơn, cuộc sống bình thường mới đang dần được xác lập nhưng ngành Giáo dục lại bắt đầu một chặng đường mới với những khó khăn, thách thức vẫn còn nguyên, thậm chí còn lớn hơn nữa đang chờ phía trước.