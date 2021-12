Vinh quang và cay đắng Năm 2021, năm ghi dấu ấn đặc biệt của những người được mang danh là “thiên thần áo trắng”, có rất nhiều vinh quang nhưng cũng không ít phần cay đắng khi hàng loạt cán bộ ngành y vướng vòng lao lý. Đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2021, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay “hết sức đau lòng”. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) cũng là Giám đốc Bệnh viên Đại học Y cảm thán: “Một vị lãnh đạo ngành Y tế bị khiển trách, cảnh cáo, thậm chí vướng vào vòng lao lý, lỗi cá nhân chắc chắn phải trả giá, nhưng lỗi quy trình, lỗi hệ thống cho dù đã được chỉ ra sao thay đổi lại khó vô cùng”. Nhưng theo khẳng định của Bộ trưởng Công an Tô Lâm: “Không phải lỗi do cơ chế, mà do cố tình vi phạm, lợi dụng tình hình dịch bệnh khó khăn, lách luật để vi phạm”.